Candriam 10.12.2020 Lesedauer: 1 Minute

Orientierung in der ESG-Welt Wie die EU nachhaltiges Investieren fördert

Der Aktionsplan der Europäischen Union für die Finanzierung nachhaltigen Wachstums umfasst mehrere Initiativen, mit denen die Kapitalströme verstärkt in sozial- und umweltbewusste Investments gelenkt werden sollen. Was bereits gilt und was geplant ist, erläutert David Czupryna, Head of ESG Development bei Candriam.