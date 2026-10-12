Flexible Mischfonds haben es nicht leicht: Sie sollen in steigenden Märkten ausreichend Rendite erwirtschaften, gleichzeitig aber in schwierigen Phasen die Verluste begrenzen. Genau an diesem Spannungsfeld setzt der Main Sky Macro Allocation Fund (ISN: LU0835742759 ) an. Das Management versucht nicht, eine dauerhaft optimale Mischung aus Aktien und Anleihen zu definieren. Stattdessen wird das Portfolio konsequent an das erwartete Kapitalmarktumfeld angepasst. Die Aktienquote kann dabei flexibel zwischen 25 und 75 Prozent gesteuert werden.

Im Mittelpunkt steht die Frage, welche makroökonomischen, technologischen und geopolitischen Entwicklungen in den kommenden Monaten die größten Chancen an den Kapitalmärkten eröffnen. Main Sky verbindet dafür ein ausgeprägtes Top-down-Research mit quantitativen Modellen und der diskretionären Beurteilung durch das Portfoliomanagement.

Gleichzeitig spielt die Risikosteuerung eine zentrale Rolle: In schwierigen Marktphasen soll die Sensitivität des Portfolios gegenüber Marktrisiken aktiv reduziert werden, anstatt sich allein auf die Diversifikation verschiedener Anlageklassen zu verlassen.

Damit unterscheidet sich der Ansatz von klassischen Mischfondskonzepten, bei denen die strategische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen häufig den wesentlichen Teil des Portfolios bestimmt. Beim Main Sky Macro Allocation Fund soll dagegen gerade die aktive Anpassung an unterschiedliche Marktregime einen wesentlichen Beitrag zum Anlageergebnis leisten.

Entscheidend ist deshalb, wie zuverlässig das Management relevante Veränderungen des Kapitalmarktumfelds erkennt – und wie konsequent diese Einschätzungen anschließend im Portfolio umgesetzt werden.

Die Personen

Im Zentrum des Fondsmanagements stehen Eckhard Schulte und Daniel Duarte, CFA. Schulte beschäftigt sich seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn 1996 mit makroökonomischen Analysen und den Rentenmärkten. Vor der Gründung von Main Sky war er bei Dresdner Kleinwort Wasserstein für Rentenstrategie und volkswirtschaftliche Analyse tätig.

Zuvor arbeitete er bei der Industrial Bank of Japan als Economist und Fixed-Income-Stratege und beriet insbesondere japanische institutionelle Investoren. Einen Teil dieser Zeit verbrachte er in Tokio. Schulte studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Mainz und promovierte anschließend am Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik.

Duarte ergänzt den makroökonomischen Schwerpunkt Schultes um die quantitative und risikoorientierte Perspektive. Er ist seit 2012 bei Main Sky und seit 2006 an den Kapitalmärkten aktiv. Innerhalb des gemeinsamen Managementansatzes liegt Schultes Schwerpunkt auf Makroanalyse und Allokation, während Duarte insbesondere Quant-Modelle und Risikosteuerung verantwortet. Anlagepolitik und Umsetzung erfolgen gemeinsam; beide Manager können sich vollständig gegenseitig vertreten. Nach Angaben des Unternehmens kommen die beiden damit zusammen auf rund 50 Jahre Kapitalmarkterfahrung.

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Die Gesellschaft

Die Main Sky Asset Management AG wurde 2001 gegründet und ist als bankenunabhängige Vermögensverwaltung auf liquide Kapitalanlagen spezialisiert. Im Mittelpunkt stehen Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. Der Family-Office-Hintergrund ist für die Gesellschaft mehr als ein Marketingetikett: Ein deutsches Single Family Office ist strategischer Partner und Ankerinvestor. Das verwaltete Vermögen liegt per September diesen Jahres bei bei rund 680 Millionen Euro.

Die besondere Stärke des Hauses sieht Main Sky in der Verbindung aus Makroanalyse, Top-down-Asset-Allocation sowie quantitativer und qualitativer Analyse. Research und Portfoliomanagement arbeiten in einem vierköpfigen Investmentteam eng zusammen. Zum Instrumentarium gehören Bloomberg, Macrobond, verschiedene KI-Anwendungen, externes Research sowie ein eigener Datenbestand von rund 1.500 Indikatoren. Die Modelle sollen die Meinungsbildung unterstützen, ersetzen aber nicht die ökonomische Interpretation durch das Management.

Die Philosophie

Die Investmentphilosophie basiert auf einer klaren Grundannahme: Während einzelne Wertpapiere nach Einschätzung des Managements häufig relativ effizient bewertet sind, bestehen auf Makroebene Ineffizienzen, die sich für die Asset Allocation nutzen lassen. Entsprechend analysiert Main Sky nicht primär Unternehmensbilanzen, sondern zyklische und strukturelle Wirtschaftstrends, Geldpolitik, Liquidität, Inflation, technologische Umbrüche und geopolitische Veränderungen.

Der relevante Prognosehorizont liegt nach Darstellung des Hauses im Bereich von etwa sechs bis 18 Monaten. Kürzere Zeiträume werden stärker von Marktrauschen, Liquidität und Positionierung beeinflusst; bei sehr langen Horizonten steigt dagegen die Gefahr, dass Strukturbrüche konkrete Prognosen entwerten. Aus diesem Makrobild werden die Märkte und Themen abgeleitet, denen Main Sky das attraktivste Renditepotenzial zutraut.

Der Fonds besitzt keine Performance-Benchmark. Als Risikoreferenz dient eine Mischung aus 60 Prozent MSCI ACWI und 40 Prozent iBoxx Euro Corporates. Das Renditeziel liegt laut Unterlagen bei rund 5 bis 6 Prozentpunkten pro Jahr über dem Geldmarkt über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren; die Zielvolatilität beträgt etwa 6 bis 8 Prozent. Der Fonds ist als Artikel-8-Produkt gemäß EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Der Prozess

Der Investmentprozess lässt sich in drei Stufen gliedern. Zunächst entsteht aus Makroökonomie, Geopolitik und Technologie ein übergeordnetes Marktbild. Dafür wertet Main Sky täglich bis zu rund 1.500 Indikatoren aus, die unter anderem den Bereichen Geldpolitik, Liquidität, Wachstum und Inflation zugeordnet werden.

Dieses quantitative Frühwarnsystem wird anschließend qualitativ und geopolitisch validiert. Das ist ein wichtiger Punkt des Ansatzes: Main Sky versteht quantitative Modelle nicht als Autopiloten, sondern als Werkzeug. Gerade bei strukturellen Regimewechseln soll die diskretionäre Analyse verhindern, dass historische Zusammenhänge unkritisch fortgeschrieben werden.

Aus der Makro-Synthese entstehen zunächst Investmentfelder, noch keine konkreten Positionsgrößen. Erst im zweiten Schritt suchen Screeningmodelle innerhalb dieser Felder nach geeigneten Vehikeln. Eingesetzt werden sowohl Einzeltitel als auch ETFs. Entscheidend ist die Passgenauigkeit zum makroökonomischen und technologischen Umfeld; bei der Auswahl werden je nach Investmentfeld unterschiedliche Charakteristika wie Value, Growth oder Dividende berücksichtigt.

Im dritten Schritt wird aus den einzelnen Bausteinen das Gesamtportfolio konstruiert. Dabei werden das fundamentale Zusammenspiel, historische Abhängigkeiten, Korrelationen und der jeweilige Risikobeitrag analysiert. Die Gewichtung einer Position richtet sich somit nicht allein nach der Überzeugung des Managements, sondern auch danach, welchen Beitrag sie zum Gesamtrisiko leistet.

Das Portfolio wird täglich überprüft. Starre Kursziele gibt es nicht; für einen Verkauf sind vielmehr die Passgenauigkeit zum aktuellen View sowie das Korrelations- und Risikoverhalten entscheidend.

Besonders ausgeprägt ist die Risikosteuerung. Main Sky betrachtet Risiken sowohl ex post als auch ex ante und zerlegt das Portfolio mittels PCA in seine wesentlichen Risikotreiber. Zusätzlich werden unter anderem VaR auf Basis von 99 Prozent Konfidenzniveau und zehn Tagen, CVaR, Volatilität, Korrelationen und Maximum Drawdown beobachtet.

Stresstests simulieren Extremszenarien mit niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit. Erwartet das Management negative Marktphasen, kann die Marktsensitivität des Portfolios reduziert werden. Derivate werden primär zur Risikoreduktion beziehungsweise als Overlay gegen Tail-Risiken und Schocks eingesetzt. Auch eine erhöhte Kassenquote ist möglich.

Die Performance

Die Performancehistorie zeigt sowohl die Stärken als auch die Grenzen eines aktiv gesteuerten Mischfonds. Das heutige Strategiekonzept wird seit dem 31. Oktober 2019 im Fonds umgesetzt. In der Corona-Krise 2020 gelang es, den Einbruch gegenüber globalen Aktien deutlich zu begrenzen; das Gesamtjahr endete in der zugrunde liegenden Fondshistorie positiv. 2022 konnte sich der Fonds dem schwierigen Umfeld aus fallenden Aktien- und Anleihekursen dagegen nicht entziehen und verzeichnete in der C-Tranche einen Jahresverlust von 13,87 Prozent. Danach folgten wieder positive Jahre.

Für die langfristige Einordnung haben wir die Wertentwicklung des Main Sky Macro Allocation Fund auf Basis von Morningstar-Direct-Daten der Morningstar-Kategorie „EUR Flexible Allocation Global“ gegenübergestellt.

Besonders interessant ist dabei die Entwicklung seit dem Strategiewechsel Ende Oktober 2019: Seitdem hat sich der Abstand zur Peergroup sichtbar vergrößert. Die längere Historie vor diesem Zeitpunkt sollte bei der Bewertung allerdings nicht dem heutigen Investmentansatz zugerechnet werden.

Bemerkenswert ist dabei weniger ein einzelnes besonders starkes Kalenderjahr als das Zusammenspiel aus Partizipation und Risikosteuerung. Seit 2023 profitierte der Fonds nach Angaben des Managements insbesondere von der frühzeitigen Positionierung entlang der KI-Wertschöpfungskette. Gleichzeitig blieb 2022 ein deutlicher Rückschlag und zeigt, dass auch das aktive Makro- und Risikomanagement Verluste nicht vollständig vermeiden kann. Sehr volatile Marktphasen bezeichnet Main Sky selbst als eine der schwierigeren Konstellationen für den Ansatz.

Das Portfolio

Zum 31. August 2026 war der Fonds offensiv positioniert. Die Aktienquote lag bei 67,1 Prozent, auf Anleihen entfielen 28,8 Prozent und auf Kasse beziehungsweise Sonstiges 4,0 Prozent. Damit befand sich die Aktienallokation deutlich in der oberen Hälfte der möglichen Bandbreite von 25 bis 75 Prozent.

Innerhalb des Aktienportfolios dominierte Nordamerika mit 55,6 Prozent. Die Eurozone kam auf 13,7 Prozent, Großbritannien auf 5,6 Prozent, Asien auf 5,4 Prozent und Japan auf 4,3 Prozent. Auch sektorisch ist der aktuelle Makro-View deutlich erkennbar: Informationstechnologie stellte mit 30,3 Prozent den größten Block, gefolgt von Industrie mit 21,1 Prozent. Basiskonsumgüter lagen bei 9,7 Prozent, Finanzwerte bei 9,2 Prozent und Gesundheitswerte bei 7,4 Prozent.

Trotz der ausgeprägten thematischen Positionierung ist das Portfolio auf Einzeltitelebene nicht extrem konzentriert. Zu den fünf größten Aktienpositionen gehörten Nvidia mit 2,16 Prozent, Microsoft mit 2,15 Prozent, Apple mit 1,93 Prozent, Amazon mit 1,18 Prozent und Taiwan Semiconductor mit 1,08 Prozent. Der Renditebeitrag soll damit weniger aus einzelnen hochgewichteten Wetten als aus der richtigen Auswahl und Gewichtung von Themen, Regionen und Assetklassen entstehen.

Auf der Rentenseite lag das Durchschnittsrating bei A, die Yield to Maturity bei 3,15 Prozent und die Macaulay Duration bei 2,92. Größere Positionen waren unter anderem Anleihen der Norddeutschen Landesbank, Österreichs, der Bundesrepublik Deutschland, der Verbund AG und von Hera. Die Währungsstruktur war mit 42,4 Prozent Euro und 37,7 Prozent US-Dollar ebenfalls stark von den beiden großen westlichen Währungsräumen geprägt.

Das Fazit

Der Main Sky Macro Allocation Fund ist kein klassischer Mischfonds mit weitgehend statischer Aktien-Renten-Mischung. Das Management nutzt die Bandbreite der Aktienquote bewusst und versucht, aus einem makroökonomischen Marktbild konkrete Investmentthemen abzuleiten. Die Kombination aus Top-down-Analyse, quantitativer Unterstützung und aktivem Risikomanagement ist nachvollziehbar strukturiert und unterscheidet sich von vielen stärker benchmark- oder strategisch-allokationsorientierten Ansätzen.