Der Main Sky Macro Allocation Fund im Porträt
Flexible Mischfonds haben es nicht leicht: Sie sollen in steigenden Märkten ausreichend Rendite erwirtschaften, gleichzeitig aber in schwierigen Phasen die Verluste begrenzen. Genau an diesem Spannungsfeld setzt der Main Sky Macro Allocation Fund (ISN: LU0835742759) an. Das Management versucht nicht, eine dauerhaft optimale Mischung aus Aktien und Anleihen zu definieren. Stattdessen wird das Portfolio konsequent an das erwartete Kapitalmarktumfeld angepasst. Die Aktienquote kann dabei flexibel zwischen 25 und 75 Prozent gesteuert werden.