Wachstumsaktien zeigten sich im dritten Quartal widerstandsfähig und erzielten positive Renditen, blieben jedoch hinter dem breiten Markt zurück, da zyklische und zinssensitive Sektoren in den Vordergrund rückten. Auf Zwölf-Monatssicht lagen sie jedoch weiterhin an der Spitze des Marktes.

In Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank begannen die Märkte im Quartalsverlauf in Aktien umzuschichten, die von sinkenden Zinsen profitieren würden. Zinssensitive Aktien wie REITs, Versorger und Finanzdienstleister schnitten besser ab, während Technologie- und Kommunikationsdienstleister hinter dem Markt zurückblieben. Obwohl die „Magnificent Seven“ in diesem Jahr weiterhin einen erheblichen Teil der Marktrenditen ausmachen, gibt es innerhalb dieser Gruppe Divergenzen bei den Fundamentaldaten und der Performance.

Führende Luxusmarken profitieren

Trotz der rückläufigen Verbraucherausgaben für Luxusgüter profitieren die führenden Luxusmarken von soliden Geschäftsmodellen, die sich durch eine anhaltende Nachfrage, eine starke Preissetzungsmacht und eine gute Lagerbestandskontrolle auszeichnen.

Der Übergang zur generativen künstlichen Intelligenz (KI) ist die vierte Ära der Datenverarbeitung, die wahrscheinlich neue Unternehmen und Gewinner hervorbringen wird. Die raschen Fortschritte in der KI und der anhaltende digitale Wandel bei Unternehmen und Verbrauchern führen zu besseren Fundamentaldaten, insbesondere für große Technologieunternehmen, die in der Lage sind, hohe Investitionen zu tätigen, um an der Spitze der Innovation und Disruption zu bleiben.

Wir sind optimistisch in Bezug auf das langfristige Wachstum und der Expansion der KI und sehen nach wie vor ein gesundes Umfeld für Wachstumsaktien. Während also das Aufwärtspotenzial aus der Expansion von KI-Anwendungen zum Nutzen der Verbraucher weitergeht, gibt es auch erhebliches Potenzial bei anderen langfristigen Trends, die in Zukunft ein starkes Wachstum verzeichnen werden. Hier ergibt sich ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten.

KI wird viele Branchen revolutionieren

KI und Cloud Computing revolutionieren weiterhin Branchen und steigern die Nachfrage nach immer intelligenterer Software und Infrastruktur. Neue Entwicklungen im Bereich der generativen KI werden eine wichtige strukturelle Triebkraft für die Technologie sein, da produktivitätssteigernde Geschäftsanwendungen unser tägliches Leben beeinflussen, einschließlich der Art und Weise, wie wir arbeiten, konsumieren und digital interagieren.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Da große, jüngere Bevölkerungsgruppen mit hohen verfügbaren Einkommen die Konsummuster neu gestalten und eine anhaltende Nachfrage nach Luxusgütern erzeugen, bevorzugen wir weiterhin starke, globale Verbrauchermarken, die über Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle, Omni-Channel-Vertriebsnetze und eine kompetente Bestandskontrolle verfügen.

Der Boom in der Fertigung und bei Hightech-Anlagen, die KI nutzen, treibt die fortgeschrittene Automatisierung industrieller Prozesse voran, um die Effizienz zu steigern. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Fertigungskapazitäten in den USA weiter beschleunigen wird, angetrieben durch den US-amerikanischen Chips Act. Eine große Gruppe von Industrie-, Fabrikautomatisierungs- und Halbleiterunternehmen kann in den kommenden Jahren von dem Megatrend des Ausbaus einer KI-fähigen Infrastruktur profitieren.

Ein Innovationszyklus, der sich durch fortschrittliche Forschungskapazitäten, neuartige Therapien und digitale Lieferketten auszeichnet, fördert die Nachfrage nach stärker integrierten Gesundheitssystemen. Wir sehen nach wie vor ein großes Potenzial in der Behandlung von Diabetes, Adipositas und seltenen Krankheiten.

Leistungsfähige Finanztechnologieplattformen werden von den Verbrauchern schnell angenommen, insbesondere in geografischen Regionen, in denen hochentwickelte Finanzsysteme nur begrenzt verfügbar sind. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Technologieplattformen für Schwellenländer, die Finanzdienstleistungen erleichtern und den Zugang der Verbraucher zu Produkten und Dienstleistungen verbessern.

Über den Autor:

Mark Baribeau ist Leiter globale Aktien beim Investmenthaus Jennison Associates, das zu PGIM gehört.