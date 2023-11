Rating von Franke & Bornberg Wie es um die Qualität von Kfz-Versicherungen bestellt ist

Der 30. November rückt näher: Stichtag für die Kfz-Wechselsaison. Passend dazu hat das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) in der jährlichen Neuauflage seines Produktratings insgesamt 378 Tarife und Tarifvarianten von 82 Kfz-Versicherern untersucht.

Kfz-Prämien steigen 2024 spürbar

So riesig der Markt mit über 48 Millionen Fahrzeugen in Deutschland auch ist, so umkämpft ist er auch. Über alle Zweige der Kfz-Versicherung hinweg lag die Schaden-Kosten-Quote 2022 erstmals seit zehn Jahren wieder über 100 Prozent. Entlastungen auf der Kostenseite sind laut F&B nicht in Sicht. Die Inflation schlage in der Branche in allen Bereichen zu. „Die Zeit ist reif für höhere Kfz-Prämien“, sagt Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg. Autoversicherungen würden 2024 demnach spürbar teurer.

So funktioniert die Untersuchung

Das Rating von Franke und Bornberg konzentriert sich nach Angaben der Autoren ausschließlich auf die Qualität von Kfz-Versicherungsbedingungen, nicht auf den Preis. Analysiert werden die Kfz-Tarife mit der Kombination aus Haftpflicht, Voll- und Teilkasko sowie Zusatzbausteinen. Die Untersuchung umfasst 19 Kategorien mit insgesamt 73 Kriterien.

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt. Weitere Details zur Methodik können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Wachsende Bedeutung der E-Mobilität zeigt sich auch im Rating

Im Vergleich zum Vorjahres-Rating hat das Thema Elektromobilität einen Bedeutungszuwachs erfahren. Laut F&B werden bereits vorhandene Bausteine für Elektrofahrzeuge mehr und mehr in die regulären Bedingungswerke integriert. „Elektroantrieb wird das neue Normal. Das zeigt sich auch in den Versicherungsbedingungen“, sagt Franke.

Deshalb wurde der Kriterienkatalog um neue Leistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge bei gleichzeitiger Erhöhung der Maximalpunktzahl in diesem Segment erweitert, wozu etwa Kosten der Zustandsdiagnostik für Akkus und die Lagerung des Fahrzeugs im Wassercontainer nach einem Unfall zählen. Mit dem Ziel einer klaren Struktur seien darüber hinaus einige Kriterien geringfügig überarbeitet worden. Das betrifft Neupreisentschädigung und Kaufpreisentschädigung, den Schutz bei Parkschäden und Kleinschäden sowie Entsorgung und Resteverwertung von Elektrofahrzeugen, so die Ratingagentur.

Nachhaltigkeit noch im Hintertreffen

Das Thema Nachhaltigkeit finde dagegen nur langsam Eingang in Kfz-Tarife. Entscheidend sind hier aus F&B-Sicht Kapitalanlagen, die sich an ökologischen und sozialen Kriterien ausrichten. Bei diesen mangele es aber noch an Transparenz. Bis weitere überzeugende Ansätze vorliegen, steht Nachhaltigkeit nach Aussage der Analysten auf der Beobachtungsliste für künftige Kfz-Ratings.

Neue Zählweise lässt Vergleich mit Vorjahr nicht zu

Für das aktuelle Rating hat das Analysehaus die 378 berücksichtigten Tarife und Tarifvarianten der Anbieter zusammengefasst. Geändert hat sich damit die Zählweise. Im Vorjahr wurden nur die Ergebnisse für die 177 Tarife der Kfz-Versicherer veröffentlicht, dabei lag die das Angebot mit Varianten sogar bei 399. Dadurch ist ein Vergleich der Ratingergebnisse zum Vorjahr nicht direkt möglich, wie eine Sprecherin auf Nachfrage von DAS INVESTMENT erklärt. Dass sich das Qualitätsniveau zum Jahr 2022 positiv entwickelt habe, wie F&B schreibt, ist somit allerdings nicht überprüfbar.

Viele Tarife wegen verfehlten Mindeststandards nur „ausreichend“

Den Anteil von 20,6 Prozent der Produkte in der Top-Kategorie FFF+ (hervorragend) bewertet F&B selbst als eher gering. Auffallend wenige Tarife (5,8 Prozent) erhalten die Note FF (befriedigend), während mit 24,1 Prozent deutlich mehr Tarife nur ausreichend (F+) sind. Dazu sagt Christian Monke, Leiter für Ratings in den Themenbereichen Gesundheit und Private Risiken bei F&B: „Viele dieser Produkte scheitern unter anderem an unserem Mindeststandard ,Zusammenstoß mit Tieren´. Wer keinen Schutz für Zusammenstöße mit Tieren aller Art bietet, sondern nur Unfälle mit Haarwild versichert, kommt über die Note ausreichend nicht hinaus.“ Mangelhafte Produktangebote gibt es in der Kfz-Versicherung nur deren zwei.

Die vollständige Rangliste kann hier eingesehen werden.