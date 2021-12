Ruhestand in Deutschland Wie Finanzberater nachhaltige Altersvorsorge aufbauen können

Viele Deutsche wollen auch mit ihren Finanzen eine ökologische und sozial gerechte Wirkung erzielen. Um auch in der Altersvorsorge das Thema Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, benötigen sie oft Hilfe von persönlichen Finanzberatern. Was dabei wichtig ist, erklärt Jörg Arnold, Chef des Finanzvertriebs Swiss Life Deutschland, in vier Thesen.