Die Firma Flossbach von Storch zählt zu den profiliertesten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Gegründet 1998 von Bert Flossbach und Kurt von Storch, managt das Unternehmen heute über 80 Milliarden Euro vor allem für vermögende Privatanleger und Stiftungen. Das Geheimrezept: ein disziplinierter Investmentansatz, bei dem die Selektion qualitativ hochwertiger Aktien im Mittelpunkt steht.



„Um die Chancen und Risiken eines Investments möglichst realistisch einschätzen zu können, muss man ein plausibles Qualitätsurteil über das Unternehmen treffen“, erklärt Flossbach in seinem Kapitalmarktbericht aus dem Januar 2024. „Die Qualität hat zwei Dimensionen: zum einen die fundamentale Basis und zum anderen die Wachstumsperspektive. Davon hängt ab, ob die Aktie überhaupt als Investment in Betracht kommt, und wenn ja, welchen Preis man dafür zu zahlen bereit ist.“



So werden die Noten von A bis F verteilt Bei der Aktienauswahl...