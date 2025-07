Healthcare-Aktien zählen derzeit nicht zu den Highlights an der Börse. Enttäuschende Kursentwicklungen und niedrige Bewertungen prägen weite Teile des Sektors. Aber warum ist das so? Und wie gehen Asset Manager aktuell mit der Situation um? Klar ist: Chancen gibt es – man muss sie jedoch gezielt suchen.

Dass der Bereich Healthcare unter Druck steht, dafür sehen Experten unterschiedliche Gründe. Der wohl wichtigste: eine Normalisierung nach der Corona-Pandemie, während der viele Healthcare-Titel den breiten Aktienmarkt deutlich übertrumpfen konnten.

Auch strukturell habe sich einiges getan, betont Aaron Dunn, Portfoliomanager im Eaton Vance Value Team bei Morgan Stanley Investment Management: „Viele positive Effekte durch medizinische Innovationen und die Alterung der geburtenstarken Nachkriegsgeneration sind inzwischen im Markt eingepreist.“

Alexander Pirpamer, Geschäftsführer Portfoliomanagement bei Blackpoint Asset Management sieht Kapitalabflüsse als wesentlichen Faktor für die negative Kursentwicklung. Während der Corona-Pandemie hätten viele Fondsmanager Positionen aufgebaut, die sie seit 2023 wieder abbauen und in Technologiewerte umschichten.

Ähnlich schätzt auch Kay Eichhorn-Schott, Portfoliomanager des Berenberg Better Health Fund, die Lage ein. Er betont zudem die Bedeutung politischer Unsicherheiten. Mit den USA gerät ein zentraler Markt der Branche unter Druck, erläutert Eichhorn-Schott: „Die Sorge besteht darin, dass die neuen Amtsträger rund um US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Innovationen behindern, Zulassungen deutlich verzögert erfolgen oder die Impfskepsis weiter steigt.“

Mark Denham, Aktienchef bei Carmignac, verweist auf die schwache Performance bei Pharma und Biotech. Beide Subsektoren seien besonders wichtig für die globalen Healthcare-Indizes, schwächeln aber derzeit. Diese Kombination erklärt laut Denham „einen Großteil der seit September 2024 verzeichneten Underperformance“. Unter anderem hätten Unternehmen die in sie gesetzten Erwartungen bei Adipositas-Behandlungen nicht erfüllt.

George Crowdy, Portfoliomanager bei Royal London Asset Management, ergänzt: Auch die gestiegenen Zinsen hätten den Healthcare-Sektor und dessen Bewertungen unter Druck gesetzt. Eine Entwicklung, von der „wachstumsorientierte Bereiche wie Biotechnologie und Medizintechnik besonders stark betroffen waren“.

Servaas Michielssens, Leiter Healthcare-Aktien bei Candriam, verweist darauf, dass sich Healthcare inzwischen vor allem „im Gleichklang mit dem Markt“ entwickele, statt eine deutliche Outperformance wie während der Corona-Pandemie zu zeigen.

Peter Hughes, Portfoliomanager des Life Changing Treatments Fonds von Redwheel, verweist auf mögliche Einschnitte im US-Gesundheitssystem. Diese könnten nicht nur für weniger Krankenversicherte, sondern auch für Schwierigkeiten für Anbieter wie Krankenhausketten sorgen.

Einig sind sich die Experten, dass Debatten über Arzneimittelpreise, Zölle oder Budgetkürzungen in den USA den Markt belastet haben. Konsens herrscht auch über die Einschätzung, dass nach der Corona-Pandemie eine lange Normalisierungsphase eingesetzt hat. Hinzu kommt, dass die Innovationskraft insbesondere großer Konzerne nachgelassen hat. Zunehmend sind auch nicht-börsennotierten Start-ups ins Rampenlicht getreten.

Healthcare ist nicht gleich Healthcare – auf den Subsektor kommt es an

Umso wichtiger sei daher eine gezielte Auswahl innerhalb der verschiedenen Subsektoren – auch wenn diese „eng miteinander verflochten seien“, wie Aaron Dunn von Morgan Stanley Investment Management betont. Am besten abgeschnitten habe in den vergangenen Jahren der Bereich Medizintechnik, erklärt Kay Eichhorn-Schott von Berenberg.

Pharma bleibt für viele Analysten ein Sorgenkind. „Politische Risiken bei Preisverhandlungen, eine schwache Pipeline und enttäuschende Kursentwicklungen“ sind laut Blackpoint-Manager Pirpamer Gründe, diesen Subsektor derzeit mit Vorsicht zu betrachten.

Managed Care – also Versicherer und Krankenkassen – gehören laut Pirpamer ebenfalls zu den schwächeren Segmenten. Reformen, Preisdruck und regulatorische Eingriffe setzen Margen und Gewinnerwartungen unter Druck. George Crowdy von Royal London betont hingegen, dass dieser Subsektor eine geringere Volatilität aufweise und Stabilität ins Portfolio bringen könne.

Potenzial sehen die Experten bei zuletzt mäßig gelaufenen Biotech-Titeln. Es komme aber sehr darauf an, wie erfolgreich Unternehmen „neuartige Therapien für bisher ungedeckten medizinischen Bedarf entwickeln“, so Mark Denham von Carmignac.

Aber auch der Gesundheitstourismus könnte ein wachsender Markt werden, wie Peter Hughes von Redwheel unterstreicht. Insbesondere die wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern dürfte dazu beitragen.

Servaas Michielssens von Candriam sieht bei Investments in Healthcare einen wachsenden Bedarf an „tiefgehendem wissenschaftlichem und medizinischem Verständnis“. Nur so lasse sich in diesem stark differenzierten Sektor mit teils hochkomplexen Geschäftsmodellen eine fundierte Auswahl interessanter Einzeltitel treffen.

Nach dem Tunnel kommt – hoffentlich – das Licht

Trotz der aktuellen Schwäche hat der Healthcare-Sektor aus Sicht vieler Asset Manager seine Rolle als defensiver Sektor erfüllt. Entscheidendes Kriterium bleibe, dass die Unternehmen zyklisch unabhängig agierten – was nach wie vor gegeben sei. Zwar bergen politische Eingriffe und schrumpfende Margen strukturelle Risiken. Aktuell jedoch zeigten die Unternehmen in vielen Bereichen stabile Fundamentaldaten.

Und so fällt auch der Ausblick für den Sektor insgesamt nicht schlecht aus – auch wenn einige Aspekte zu beachten sind. Crowdy zeigt sich „verhalten optimistisch“: Die M&A-Aktivität werde zunehmen, und auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sei der Sektor gut aufgestellt.

Dunn warnt zwar, dass der bestehende „Gegenwind noch anhalten“ könne. Andererseits sieht er aber auch attraktive Bewertungsniveaus mit entsprechend begrenztem Abwärtsrisiko.

Insbesondere langfristige Trends sprechen laut Denham für den Sektor: Die wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern ebenso wie mögliche Innovationen, die bei einzelnen Unternehmen die Kurse nach oben treiben dürften.

Dass diese Innovationen kommen, davon ist Eichhorn-Schott überzeugt: „Im Pharmabereich sehen wir einen Boom bei der Bekämpfung von Adipositas und Krebs“, betont er. Auch die Sorgen hinsichtlich regulatorischer Unsicherheiten könnten schon bald wieder abnehmen. Dann könnte insbesondere der Bereich seltene Krankheiten sein „riesiges Potenzial“ entfalten, betont zudem Hughes .

Politische Entwicklungen spielen wichtige Rolle

Michielssens verweist auf die „exzellenten Fundamentaldaten“ und „robusten Produkt-Pipelines“ in weiten Teilen der Branche. Sobald die politischen Unsicherheiten in den USA überwunden seien, dürften die Renditen wieder attraktive Niveaus erreichen – eine Entwicklung, die sich bereits unter Bill Clinton, Barack Obama und in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump abgezeichnet habe.

Pirpamer mahnt jedoch zur Vorsicht: Eine solche Entwicklung werde nicht den gesamten Sektor erfassen, sondern nur ausgewählte Einzeltitel. Kurzfristig sei „keine Trendwende in Sicht“. Hughes warnt, dass die Krebsforschung sogar inzwischen überlaufen sei und viele frühe Studien keine langfristigen Erfolge zeigen. Nur sehr spezielle Teile dieses Bereichs seien noch interessant.

Auf längere Sicht sehen die Experten im Healthcare-Sektor demnach weiterhin Chancen. Entsprechende Expertise vorausgesetzt, lasse sich hier durchaus das eine oder andere Schnäppchen entdecken.