Jahrzehntelang galt Gold als Schutz vor Marktturbulenzen. Doch eine Studie zeigt: Seit 2006 fällt das Edelmetall in Krisen gemeinsam mit Aktien, statt zu schützen.

Gold sichert das Portfolio in Krisen nicht mehr so zuverlässig ab wie früher.

Jahrzehntelang galt eine Regel als unumstößlich: Wenn die Märkte fallen, kaufen Anleger Gold. Das Edelmetall stand für Sicherheit und Stabilität in unsicheren Zeiten. Doch diese Gewissheit gehört der Vergangenheit an.

Der Wandel seit 2006

Eine Studie im „Global Finance Journal“ identifiziert einen Zeitpunkt der Veränderung im Goldmarkt. Während Gold bis 2006 über 25 Jahre als verlässlich sicherer Hafen fungierte und nur vorübergehend auf Börsencrashs reagierte, zeigt es seitdem ein differenziertes Verhalten. Die Phase seit 2006 lässt sich durch starke Preisschwankungen und erhebliche Instabilität charakterisieren, die dem Edelmetall seine traditionelle Schutzfunktion nehmen.

Verschiedene statistische Analysen belegen diesen Umbruch. Während Gold bis 2006 eine negative Korrelation zu Aktien aufwies, kehrt sich dieses Muster danach um. Ein negatives Verhältnis zu Aktien gilt als Kennzeichen für Schutz in turbulenten Marktphasen. Gold zeigt seither aber zunehmend positive Korrelationen mit dem Aktienmarkt, besonders während Krisenzeiten.

Besonders deutlich wird dieser Wandel in Zeiten größerer Marktturbulenzen. Während der Finanzkrise 2008 stieg der Goldpreis zunächst um 52 Prozent, fiel dann aber um 29 Prozent. Allein im Oktober 2008 brach er um 21 Prozent ein. Ähnlich verhielt sich Gold während der Covid-19-Pandemie: Statt Schutz zu bieten, fiel es gemeinsam mit den Aktienmärkten.

Wenig Schutz in volatilen Märkten

Die Erkenntnisse haben Auswirkungen auf Anlagestrategien. Anleger, die Gold zur Portfoliodiversifikation und zum Schutz vor Marktvolatilität einsetzen, müssen ihre Strategien überdenken. Die Analysen der Studie im Global Finance Journal zeigen, dass Gold in den kritischsten Momenten versagt hat, wenn Anleger Schutz am dringendsten benötigten.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Während der zehn identifizierten Volatilitätsphasen seit 2006 wies Gold nur in zwei Perioden eine negative Korrelation zu Aktien auf. In den übrigen Phasen bewegte sich das Edelmetall parallel zu den Aktienmärkten und bot keinen Schutz.

Ähnliches Bild bei anderen Edelmetallen

Auch andere Edelmetalle zeigen ähnliche Muster wie Gold. Silber, Platin und Palladium verlieren ebenfalls mehr und mehr ihre traditionellen Eigenschaften als sichere Anlagen. Platin ist das einzige Metall, das noch gewisse Eigenschaften eines sicheren Hafens beibehält. Dies gilt jedoch nur bei den häufigeren, mäßigen Krisensituationen. In den selteneren, aber schweren Markteinbrüchen versagt auch Platin als Schutz.

Die Gründe für die Veränderung sind vielfältig. Die erhöhte Marktintegration und zunehmende Vernetzung der Finanzmärkte führt zu höheren Korrelationen zwischen verschiedenen Anlageklassen. Eine veränderte Anlegerstruktur mit stärkerem Einfluss institutioneller Anleger und algorithmischem Handel prägt den Goldmarkt anders als früher. Zusätzlich haben neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie Niedrigzinspolitik und quantitative Lockerung die traditionellen Marktmechanismen verändert.

Die Ergebnisse deuten auf einen Wandel im Goldmarkt hin. Dieser Umbruch manifestiert sich der Studie zufolge nicht nur vorübergehend, sondern bereits über fast zwei Jahrzehnte. Die Analyse mehrerer großer Finanzkrisen zeigt konsistent, dass Gold seine traditionelle Rolle als sicherer Hafen gegen volatile Zeiten verloren hat.