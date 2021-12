Renditen unter null Wie groß die Zinswüste inzwischen ist

Das dürfte jetzt wirklich niemanden mehr so richtig wundern: Der Gesamtbetrag jener Anleihen mit Renditen unter null nähert sich seinem bisherigen Hoch. Das erreichte er im August 2019 bei satten 16,8 Billionen US-Dollar. Zuletzt lag er mit 16,5 Billionen Dollar knapp darunter (Stand: 21. Oktober 2020). Zum Vergleich: Die USA sind in diesem Jahr mit etwa 27,3 Billionen Dollar verschuldet.

Wie schnell sich die Renditewüste in den vergangenen Jahren ausbreitete, zeigt eine Grafik aus dem Hause der Investmentgesellschaft Federated Hermes. Wobei der negativ rentierliche Berg im Corona-Frühjahr zunächst kräftig schrumpfte. Grund dafür sind Anleger, die aus Risikoanleihen flohen und in Staatsanleihen Schutz suchten. Das ließ die Renditen von Unternehmens- und nicht ganz so hochwertigen Staatsanleihen steigen – nicht wenige wieder über null.

„Seitdem wuchs die Menge negativ verzinster Anleihen wieder, weil sich die Kreditmärkte erholten, mehr gespart wurde und langfristige Anlagen in Anleihen umgeschichtet wurden“, kommentiert Senior-Kreditportfoliomanager Andrey Kuznetsov.