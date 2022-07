In Zeiten steigender Zinsen Hedgefonds schlagen Anleihen

Bei steigenden Zinsen sinken die Anleihekurse – das hat sich in den vergangenen Monaten wieder einmal gezeigt. Gilt diese Regel auch für Hedgefonds? Dieser Frage ist Thomas Neukirch nachgegangen, Leiter der Strategischen Asset Allokation und Fondsmanager des Dachhedgefonds HQT Sirius beim Multi-Family-Office HQ Trust. Dafür hat Neukirch die durchschnittlichen monatlichen Renditen von US-Staatsanleihen und Hedgefonds bei steigenden und fallenden Zinsen ausgewertet. Seine Analyse umfasst einen Zeitraum von etwa 30 Jahren.

Das Ergebnis: Im Gegensatz zu Anleihen ist die Rendite von Hedgefonds relativ unabhängig von der Zinsentwicklung. „Vor allem in Phasen steigender Zinsen haben sie besser abgeschnitten als Anleihen“, so Neukirch. In diesen Monaten, die etwas mehr als die Hälfte des Analysezeitraums ausmachen, betrug demnach das Plus seit 1994 im Mittel 0,64 Prozent. Fielen die Zinsen dagegen, kamen die Hedgefonds auf ein Plus von 0,58 Prozent pro Monat, heißt es in der Analyse.

Anleihen erzielten in Zeiten fallender Zinsen immerhin eine Rendite von 1,34 Prozent pro Monat. Bei steigenden Zinsen gaben Bonds dagegen im Schnitt um 0,57 Prozent nach. Insgesamt ergibt sich damit für Anleihen eine Durchschnittsrendite von 0,36 Prozent, bei Hegdefonds waren es 0,61 Prozent. Das klinge wenig, auf lange Sicht wirke sich der Renditeunterschied von 0,25-Prozentpunkten pro Monat jedoch gravierend aus, analysiert Neukirch: Aus 100.000 Dollar wären seiner Berechnung zufolge in 30 Jahren mit Anleihen knapp 330.000 Dollar geworden – und rund 740.000 Dollar bei einer Anlage in Hedgefonds.

Vor allem für Anleger, die relativ hohe Anleihequoten haben und nach Alternativen suchen sowie für Investoren, die Schwankungen im Depot reduzieren wollen, seien Hedgefonds interessant, so der HQ-Trust-Experte. Zum Aufbau eines entsprechenden Portfolios sei aufgrund der Komplexität der Anlageklasse allerdings eine langjährige Erfahrung notwendig.