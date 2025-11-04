Der Weltraum wird zum wichtigen Wirtschaftsstandort. Welche Rolle dabei Satellitenkommunikation und Aufrüstung spielen, erklärt Alessandro Valentino von Vaneck.

Nach der Mondlandung im Jahr 1969 kam der Schwung der Weltraumforschung erstmal zum Erliegen. In den vergangenen Jahren aber haben geopolitische, technologische und wirtschaftliche Entwicklungen die Raumfahrtindustrie wiederbelebt. Der Weltraum ist nicht länger nur für die Wissenschaft reserviert, sondern er ist für die globale Kommunikation, die nationale Sicherheit und die Echtzeitüberwachung der Erde unerlässlich geworden. Die Weltraumwirtschaft wächst jetzt schnell, gestützt durch große Investitionen aus dem öffentlichen und privaten Sektor.

Nach einem stetigen Wachstum in den Bereichen Satellitendienste, Erdbeobachtung und damit verbundenen kommerziellen Anwendungen, wurde der Wert des globalen Raumfahrtsektors im Jahr 2024 auf etwa 596 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mehr als die Hälfte entfällt heute auf sogenannte Anwendungen zur Positionierung, Navigation und Zeitgebung (PNZ).

Hierunter fallen zum einen Dienstleistungen, die satellitengestützte Signale nutzen, wie Navigationssysteme oder Anwendungen zur Zeitsynchronisation, etwa für Finanztransaktionen oder Stromnetze. Ebenso gehören zum PNZ-Bereich die entsprechende Hardware wie Navigationssysteme, Smartphones oder Wearables.

Bewertung der Raumfahrtwirtschaft (in Mrd. US-Dollar) | Bildquelle: Vaneck

Auch wenn das Wachstum durch eine straffere Geldpolitik, steigende Versicherungskosten oder geopolitische Ereignisse, die die internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt einschränken, gebremst werden könnte: Laut einer McKinsey-Analyse wird sich die Raumfahrtindustrie in den nächsten zehn Jahren verdreifachen und bis 2035 einen Wert von rund 1,8 Billionen US-Dollar erreichen – sie wächst doppelt so schnell wie die übrige Wirtschaft.

Weltraumgestützte Technologien sind keine Science-Fiction mehr

Dies wird durch öffentlich-private Partnerschaften, die Modernisierung des Verteidigungssektors und die zunehmende Abhängigkeit von satellitengestützten Systemen vorangetrieben. Weltraumgestützte Technologien sind keine Science-Fiction mehr und werden im nächsten Jahrzehnt im Mittelpunkt des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts stehen.

Wachstumsprognose für die Weltraumwirtschafr (in Mrd. US-Dollar) | Bildquelle: Vaneck

Die Satellitenkonnektivität ist als größter Teil des Raumfahrtsektors der Schlüssel zu einigen der am schnellsten expandierenden Bereiche der Weltwirtschaft. Die Anzahl der Low-Earth-Orbit-(LEO-)Satelliten steigt sprunghaft an, um die Nachfrage nach Anwendungen wie Videokonferenzen und Online-Spielen zu decken. Vielleicht noch wichtiger ist, dass diese Satelliten für die Unterstützung kritischer Infrastrukturen benötigt werden, von der maritimen Navigation bis zur Katastrophenhilfe.

Zur Einordnung: Im Jahr 2024 erwirtschafteten kommerzielle Satellitendienste 293 Milliarden US-Dollar und machten damit fast die Hälfte der gesamten globalen Weltraumwirtschaft aus.

Die Zahl der Satelliten steigt und steigt

Die Zahl der aktiven Satelliten stieg von etwa 3.300 im Jahr 2020 auf über 11.500 bis Ende 2024, was auf den Aufbau von Starlink und anderen groß angelegten Breitbandkonstellationen durch SpaceX zurückzuführen ist. Schätzungen zufolge werden sich bis 2030 fast 27.000 aktive Satelliten im Weltraum befinden, was fast einer Verdreifachung der derzeitigen Anzahl entspricht.

Anzahl der weltweit jährlich ins All geschossenen Objekte | Bildquelle: Vaneck

Die Nähe der LEO-Netze zur Erde verringert die Latenzzeit, erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit und erweitert die Abdeckungsbereiche. Das macht sie ideal für Anwendungen wie Hochgeschwindigkeits-Internet und Kommunikation in abgelegenen Gebieten.

In Entwicklungsländern in Afrika, Südasien und Lateinamerika tragen LEO-Satellitenkonstellationen bereits dazu bei, Schulen, Krankenhäuser und ländliche Gemeinden zu verbinden und beschleunigen die digitale Integration in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß.

Der Weltraum wird zur strategischen Grenze

Ein weiterer wichtiger Wachstumsmotor für die Weltraumbranche stellt der Verteidigungs- und Sicherheitssektor dar. Das sich beschleunigende Wettrüsten findet inzwischen auch im Weltraum statt. So wie Satelliten eine wichtige Rolle für die Verteidigung eines Landes spielen, bedeuten Antisatellitenwaffen und Cyberangriffe, dass künftige Schlachten teilweise im Weltraum ausgetragen werden könnten.

Allein im Jahr 2024 stiegen die weltweiten staatlichen Ausgaben für die Raumfahrt um 10 Prozent auf einen Rekordwert von 135 Milliarden US-Dollar. Ein großer Teil davon war für die Verteidigung bestimmt, die Anwendungen reichen hier von sicherer Kommunikation und GPS bis hin zu modernen Überwachungssystemen und Raketenabwehr.

Wie wichtig der Weltraum strategisch ist, zeigen die Länder, die dem Beispiel Chinas und Russlands gefolgt sind und spezielle Verteidigungsorganisationen gegründet haben. In den USA wurden mit der Space Force und dem U.S. Space Command 2019 eigenständige Einheiten gegründet.

Die NATO-Länder Frankreich, Deutschland und Großbritannien sind dabei, ihre internen Strukturen neu zu organisieren, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und fortschrittliche Technologien wie Weltraumlageerfassung, Weltraumkontrollmaßnahmen sowie Aufklärung und Überwachung zu integrieren.

Private Unternehmen spielen beim Weltraum-Wettrüsten eine tragende Rolle

In diesem Weltraum-Wettrüsten spielen innovationsstarke private Unternehmen eine wesentliche Rolle. Sie bauen fortschrittliche Technologien wie Satellitenkonstellationen, sogenanntes Radar mit synthetischer Apertur und modulare Systeme, die eine permanente Überwachung und Aufklärung ermöglichen.

Länder und ihre Ziele im Weltraum | Bildquelle: Vaneck

Mit Blick darauf, dass sich der ununterbrochene Zugang zu Satellitendaten in den jüngsten Konflikten als entscheidend erwiesen hat, führte die Europäische Union im Juni 2025 den EU Space Act ein. Er zielt darauf ab, Europas Weltraumverteidigung durch folgende Maßnahmen zu stärken:

Cybersecurity-by-Design für Satellitennetzwerke und kritische Systeme.

Klare Mindestbetriebsstandards für Bodenstationen und weltraumgestützte Anlagen.

Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit, Störungsunempfindlichkeit und Kontinuität der Dienste in Krisensituationen.

Bestimmungen für gemeinsame Beschaffungsregeln und eine bessere Koordination zwischen den militärischen und zivilen Raumfahrtbetreibern der Mitgliedstaaten.

Das EU-Weltraumgesetz bestätigt eine sich abzeichnende Realität: Der Weltraum ist heute zentral für die Verteidigung. Angesichts der zunehmenden Zahl von Akteuren und Bedrohungen im Weltraum ist die EU bestrebt, ihre Ressourcen zu schützen, ihre Verbündeten zu unterstützen und eine widerstandsfähige europäische Präsenz dort zu gewährleisten.

Technologische Entwicklung bietet Chancen für Anleger

Raumfahrtinnovatoren treiben den Fortschritt in vielen wichtigen Bereichen voran: Satellitenbau, Trägersysteme, Erforschung des Weltalls und Erdbeobachtung. Ihre Technologien bilden die Grundlage für alles, vom Breitbandausbau über die GPS-Infrastruktur bis hin zur globalen Umweltüberwachung.

Die vielfältigen kommerziellen Anwendungen von der Landwirtschaft bis zum Finanzwesen machen die Weltraumwirtschaft zu einem strukturellen Anlagethema mit einem Horizont von mehreren Jahrzehnten.

Durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) der Unternehmen im Vaneck Space Innovators ETF | Bildquelle: Vaneck

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels reiten vor allem Verteidigungsaktien auf einer Welle des wiedererwachten Optimismus der Anleger. Generell werden sie von einer Kombination aus erfolgreichen Meilensteinen in der Raumfahrt, einem wiederauflebenden Markt für Börsengänge von Raumfahrtunternehmen und der raumfahrtfreundlichen Haltung der US-Regierung begünstigt. Dies spiegelt sich beispielsweise in den steigenden Bewertungen von Raumfahrtunternehmen wider, wie etwa das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Vaneck Space Innovators ETF zeigt.

Zwar befinden sich viele Raumfahrtunternehmen nach wie vor in kapitalintensiven Wachstumsphasen und sind womöglich kurzfristig nicht profitabel. Zudem können sich regulatorische Hindernisse und geopolitische Spannungen auf die Geschäftstätigkeit auswirken. Dennoch lässt sich festhalten, dass die innovativen Unternehmen der Raumfahrtindustrie das Herzstück einer technologischen industriellen Revolution und des Wettrüstens sind. Sie verändern das Wesen der Wirtschaft und werden wahrscheinlich viel schneller wachsen. Für interessierte Investoren kann angesichts der gegebenen Risiken ein diversifizierter Ansatz statt Einzeltiteln die geeignetere Anlageform sein.

Über den Autor:



Alessandro Valentino ist Produktmanager bei Vaneck.