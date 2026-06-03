Im Derivate-Bereich, in dem Hamilton Reiner zu Hause ist, ist Vorsicht traditionell keine besonders verbreitete Tugend. Reiner verkauft Optionen. Genauer: Er managt bei J.P. Morgan Asset Management eine Familie aktiver ETFs, die Anlegern Aktienportfolios mit einem Options-Overlay anbieten – monatliche Ausschüttungen im Tausch gegen einen Teil der Aufwärtsbewegung. Zwei dieser Produkte, JEPI und JEPQ, gehören zu den größten aktiv gemanagten ETFs der Welt. Bei Reiner aber ist Vorsicht zur Geschäftsgrundlage geworden.
Analyse
Wie JEPI zum größten aktiven ETF der Welt wurde
Bildquelle: J.P. Morgan AM / Montage: Christoph Fröhlich mit ChatGPT / Canva
Suche unterstützt von
Meistgelesen
Top-News
0 / 0