Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit und kann zum Gamechanger werden – auch bei der Geldanlage. Dabei ist es zunächst wichtig zu betonen, dass man im Fondsmanagement grundsätzlich zwischen Anwendungsbereichen im Bereich der Informationsverarbeitung und operativen Effizienzsteigerungen unterscheiden muss.

Bessere Datenanalyse durch KI

Beim Thema Datenverarbeitung ermöglicht es die KI, Finanzdaten auf eine detailliertere Art und Weise zu analysieren, als es bislang möglich war. Denn Machine Learning kann Zusammenhänge aufdecken, die mit traditionellen ökonometrischen und statistischen Ansätzen schwer zu identifizieren wären. Trotzdem bleibt das Verständnis der kausalen Zusammenhänge entscheidend. Diese Qualität hat eine KI nicht, weshalb Investment-Experten die Ergebnisse systematisch hinterfragen müssen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Auf der operativen Seite können „Large Language Models“ (LLMs), also große Textverarbeitungsalgorithmen, das tägliche Geschäft enorm erleichtern. Diese Algorithmen können bei der Erstellung von Präsentationsskizzen, Zusammenfassungen oder Berichten helfen, da sie den Kontext geschriebener Sprache mit in die Analyse einbeziehen. Der kreative Input des Menschen bleibt aber von zentraler Bedeutung und die endgültige Freigabe und Überprüfung solcher Dokumente muss beim Menschen liegen, um hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden.

KI als Werkzeug, nicht als eigenständigen Manager einsetzen

Es bleibt zwar eher unwahrscheinlich, dass KI in der Lage ist, fundierte Anlageentscheidungen treffen oder langfristig und nachhaltig Risiken in globalen Anlageportfolios reduzieren kann. Dennoch wird KI zu einem Standardwerkzeug vieler Fondsmanager werden. KI wird bei uns bereits in vielfältiger Weise eingesetzt, um Investmentprozesse zu optimieren. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von „Outlier Detection Modellen“, mit deren Hilfe potenzielle Investmentideen identifiziert werden können. Hierbei werden umfangreiche Datenmengen mittels tiefer neuronaler Netze analysiert. Der gesamte Prozess lässt sich im Wesentlichen in zwei Schritte unterteilen:

Datensammlung und -verdichtung: Zunächst wird eine große Menge an Daten gesammelt, die dann von einem Algorithmus verdichtet werden, wobei der Fokus darauf liegt, irrelevante Informationen zu entfernen und wichtige Datenpunkte zu bewahren. Rekonstruktion und Analyse: Anschließend werden die verdichteten Daten in ihre Ursprungsdimension zurückgeführt. Indem die ursprünglichen Daten mit den rekonstruierten Daten vergleichen werden, können Abweichungen festgestellt werden. Solche Abweichungen können Hinweise auf potenziell interessante Investmentchancen sein.

Anlagechancen in- und außerhalb des Technologiesektors

Aber nicht nur bei der Portfolioverwaltung eröffnet die Künstliche Intelligenz neues Potenzial – auch bei der Geldanlage selbst bietet die KI Chancen, von der Anleger profitieren können: Indem sie auf die Profitiere des Megatrends setzen. Diese Profiteure sind die Hersteller der Lebensessenz jeder KI: Chipmanufakturen und die dazugehörigen Wertschöpfungsketten. Jeder KI-Algorithmus lebt von Rechenleistung, ohne dieser bleibt die Anwendung letztlich nur eine Idee.

Interessant kann in diesem Zusammenhang unter anderem die Aktie von Nvidia Corp. aus den USA sein, einem der weltweit größten Produzenten von Grafikprozessoren und Prozessorchips. Die zweite Hauptressource sind Daten, da KI Algorithmen konstant trainiert werden müssen. Die entsprechenden Unternehmen sind die Hacke-und-Schaufel-Verkäufer von heute – analog zu den Gewinnern des Goldrauschs im Amerika des 19. Jahrhunderts. Von der Suche nach dem gelben Edelmetall profitierten damals vor allem die Verkäufer von Hacken und Schaufeln und anderen für das Schürfen von Gold notwendigen Ausrüstungsgegenständen.

Aber auch abseits des Tech-Sektors eröffnet der Megatrend der künstlichen Intelligenz interessante Investmentchancen. Denn fast jedes moderne Geschäftsfeld kann von der Datenanalyse und KI-Anwendungen profitieren. Betrachten wir den Logistiksektor: Durch den Einsatz von Verkehrsdaten können effizientere Routenplanungen erstellt werden, wodurch Zeit und Kosten gespart werden.

Ein anderes Beispiel: Verlage, beispielsweise diejenigen, die führende wissenschaftliche Journale publizieren, können durch den Einsatz von KI in der Datenanalyse tiefergehende Einblicke in Forschungstrends und Leserverhalten gewinnen. Das ermöglicht ihnen, ihr Angebot besser auf ihre Zielgruppe zuzuschneiden. In einer digitalisierten Welt wird der Wert von Daten immer offensichtlicher, und Firmen, die ihre Datenstrategien klug ausrichten, werden einen entscheidenden Vorteil haben.

Auch der Gesundheitssektor kann für Anleger interessant sein, da die KI eine Beschleunigung der Gesundheitsmittelentdeckung und eine Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit ermöglicht. Einen Blick wert sind zudem Unternehmen aus der Unterhaltungs- und Werbebranche, in der die KI enorme Effizienzsteigerungen mit sich bringt. Entscheidend ist es, die Unternehmen zu finden, die KI am besten nutzen – und das schafft die KI übrigens in den allermeisten Fällen noch nicht. Am Ende des Tages ist es noch immer der Mensch, der die Anlageentscheidung fällt.

Für Investoren, die nicht über die zeitlichen Ressourcen verfügen, selbst eine Expertise zum Thema Künstliche Intelligenz aufzubauen, können entsprechende Themenfonds eine Option sein, um an diesem Megatrend zu partizipieren. Der LBBW Internet der Zukunft beispielsweise investiert weltweit schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die Weiterentwicklungen in den Bereich des Internets der Zukunft und der künstlichen Intelligenz anbieten.

Doch ganz gleich, ob Investoren selbst nach den Profiteuren dieses Trends suchen oder danach schürfen lassen: Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz bietet nicht nur Potenzial für Innovationen beim Portfoliomanagement, sondern auch interessante Chancen für die langfristige Kapitalanlage.

Über den Autor:

Alexander Prinz arbeitet als Experte für künstliche Intelligenz und Fondsmanager bei der Fondsgesellschaft LBBW Asset Management.