Geldwäsche Wie Chinas Kriminelle den Goldrausch ausnutzen

Diese Entwicklung nutzen kriminelle Akteure gezielt aus, wie die steigende Zahl der Betrugsfälle belegt. „Pandemien und Rezessionen erhöhen das Betrugsrisiko, weil die Verzweiflung und die Versuchung wächst, den wirtschaftlichen Abschwung zu überwinden“, erklärt Michael Levi gegenüber „ Bloomberg “. Levi ist Professor für Kriminologie an der Cardiff University in Wales und forscht zu Geldwäsche und Cyberkriminalität.

Chinas Goldmarkt verzeichnet Rekordzuwächse – und zieht damit verstärkt kriminelle Aktivitäten an. Die Zahl der Verurteilungen wegen Geldwäsche ist von 13.900 Fällen im Jahr 2019 auf 69.200 Fälle im Jahr 2022 gestiegen, wie aus aktuellen Berichten der People's Bank of China hervorgeht.

Chinas Goldmarkt verzeichnet Rekordzuwächse – und zieht damit verstärkt kriminelle Aktivitäten an. Die Zahl der Verurteilungen wegen Geldwäsche ist von 13.900 Fällen im Jahr 2019 auf 69.200 Fälle im Jahr 2022 gestiegen, wie aus aktuellen Berichten der People's Bank of China hervorgeht.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Diese Entwicklung nutzen kriminelle Akteure gezielt aus, wie die steigende Zahl der Betrugsfälle belegt. „Pandemien und Rezessionen erhöhen das Betrugsrisiko, weil die Verzweiflung und die Versuchung wächst, den wirtschaftlichen Abschwung zu überwinden“, erklärt Michael Levi gegenüber „Bloomberg“. Levi ist Professor für Kriminologie an der Cardiff University in Wales und forscht zu Geldwäsche und Cyberkriminalität.

Die Betrüger sind dabei hochprofessionell organisiert: Schmuckgeschäfte in ganz China berichten von verdächtigen Großbestellungen für Goldbarren, die an entfernte Adressen verschickt werden sollen. In einem dokumentierten Fall wurde eine Frau in Hangzhou um 19 Millionen Yuan (umgerechnet 2,6 Millionen US-Dollar) betrogen – durch einen vorgetäuschten Online-Romantikkontakt.