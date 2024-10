Wie künstliche Intelligenz Ärzte bei der Erkennung unentdeckter Krankheiten unterstützt

Künstliche Intelligenz (KI) hat längst Einzug in unseren Alltag gehalten – von Sprachassistenten bis hin zur automatischen Textgenerierung. Das wahre Potenzial dieser Technologie zeigt sich nicht zuletzt auch in der Medizin. Von Frühwarnsystemen für Intensivpatienten bis hin zur präventiven Diagnostik – das Potenzial von KI und Machine-Learning ist enorm. Einer, der das erkannt hat, ist Prof. Christian Storm. Er ist CEO und Mitgründer des Unternehmens Telehealth Competence Center (TCC) und erläuterte bei den jüngsten Berenberg Megatrend Days 2024 die Idee und Technologie dahinter.

„Wir stehen für eine datengetriebene Medizin“, erklärt Storm. Als Intensivmediziner weiß er, wie wichtig schnelle und fundierte Entscheidungen im medizinischen Alltag sind. Ein einzelner Intensivpatient generiert etwa 5.000 bis 10.000 Informationen pro Tag. Diese Menge an Informationen sinnvoll zu verarbeiten, ist eine echte Herausforderung – und genau hier setzt KI an. „Machine-Learning-Modelle sind ein möglicher Weg, um die in der Medizin anfallenden Daten effizient zu nutzen“, so Storm.

Diese Systeme ermöglichen eine präventive Risikovorhersage. So können Ärzte zum Beispiel frühzeitig erkennen, ob bei bestimmten Patienten gefährliche Komplikationen wie eine Sepsis droht.

Investieren in die Gesundheit der Zukunft

Auch für Anleger bieten Innovationen im Gesundheitssektor spannende Perspektiven. „Wir fokussieren uns stark auf Wachstum. Dieses wird bestimmt durch die Innovationskraft zukunftsgerichteter Unternehmen, aber auch durch die zugrundeliegenden Megatrends“, erklärt Matthias Born, Head of Investments bei Berenberg. „Der demografische Wandel, die zunehmende Alterung der Bevölkerung sowie die steigende Nachfrage nach modernen Gesundheitslösungen treiben den Healthcare-Sektor an. Gerade KI-basierte Technologien versprechen hier langfristige und nachhaltige Chancen.“

Genau auf diese Entwicklungen setzt der Berenberg Better Health Fund, der von Kay Eichhorn-Schott verwaltet wird. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die mit innovativen Gesundheitslösungen Lebensqualität verbessern, Lebenserwartung verlängern oder Kosten im Gesundheitswesen senken.

KI im Gesundheitswesen war nur eines der spannenden Themen auf den Berenberg Megatrend Days 2024. Daneben ging es um die Chancen, die KI für Finanzdienstleistungen eröffnet, die Notwendigkeit fortschreitender Automatisierung in der Industrie und wie Datenzentren mit dem steigenden Energieverbrauch umgehen.

