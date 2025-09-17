Die Hälfte der Menschen fühlt sich von KI-Trainings überfordert, zeigt eine Umfrage. Firmen investieren Milliarden ohne Erfolg. Die digitale Revolution wird zur Belastungsprobe.

Der Umgang mit künstlicher Intelligenz wird für immer mehr Mitarbeiter zur Herausforderung.

Es sollte die große Befreiung werden. Künstliche Intelligenz, so versprachen Technologie-Evangelisten noch vor wenigen Monaten, würde uns von monotoner Büroarbeit erlösen und Raum für kreative Entfaltung schaffen. Stattdessen sitzen Millionen von Angestellten nach Feierabend vor Schulungsvideos, kämpfen sich durch Prompt-Engineering-Kurse und versuchen, den Anschluss nicht zu verlieren. Was als Fortschritt verkauft wurde, fühlt sich für viele mittlerweile wie eine zusätzliche Belastung an.

Die neue Realität der Dauerfortbildung

Mehr als die Hälfte aller Berufstätigen empfindet KI-Schulungen mittlerweile als zweiten Vollzeitjob. Diese Zahl aus einer aktuellen Linkedin-Umfrage verdeutlicht einen Aspekt der digitalen Transformation, der in der Euphorie über Produktivitätssteigerungen gerne übersehen wird: die menschlichen Kosten des technologischen Wandels.

51 Prozent der befragten Fachkräfte geben an, dass die Anforderungen an KI-Weiterbildungen sich wie eine zusätzliche berufliche Verpflichtung anfühlen. Gleichzeitig verzeichnet Linkedin einen Anstieg von 82 Prozent bei Beiträgen, in denen Nutzer über Überforderung und den Umgang mit Veränderungen diskutieren.

Ein Drittel der Befragten gibt zu, sich für ihr mangelndes KI-Verständnis zu schämen, während 35 Prozent nervös werden, wenn das Thema im Büro zur Sprache kommt.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Kluft zwischen den Versprechen der KI-Revolution und der betrieblichen Realität könnte mitunter kaum größer sein. Während einige Unternehmenslenker von Effizienzgewinnen und neuen Geschäftsmodellen schwärmen, erleben ihre Mitarbeiter oft das Gegenteil: zusätzliche Arbeitsbelastung ohne erkennbaren Nutzen. Eine MIT-Studie verstärkt diese Ernüchterung mit der Feststellung, dass 95 Prozent aller KI-Pilotprojekte in Unternehmen keine messbare Rendite erbringen.

In dieser Atmosphäre der Verunsicherung zeigt sich ein Trend: Arbeitnehmer wenden sich verstärkt an ihre persönlichen Netzwerke, um Orientierung zu finden. 43 Prozent der Befragten nennen ihr berufliches Netzwerk als wichtigste Informationsquelle – noch vor Suchmaschinen und KI-Tools selbst. Fast zwei Drittel geben an, dass Kollegen ihnen helfen, schneller und selbstbewusster Entscheidungen zu treffen.

Das persönliche Gespräch mit erfahrenen Kollegen ersetzt die oft oberflächlichen Online-Kurse, der informelle Austausch beim Kaffee wird zur wertvolleren Lernressource als das Trainingsprogramm.

Die Generation Z unter besonderem Druck

Besonders betroffen von der KI-Überforderung ist ausgerechnet die Generation, die als „Digital Natives“ eigentlich prädestiniert für den Umgang mit neuen Technologien sein sollte. Gen-Z-Mitarbeiter geben doppelt so häufig wie die Generation X zu, ihre KI-Kenntnisse zu übertreiben oder gar zu erfinden. 41 Prozent aller Befragten sagen, dass das aktuelle Tempo des KI-Wandels ihre psychische Gesundheit beeinträchtigt.

Es scheint, als hätten viele Firmen den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht: Statt zunächst zu analysieren, wo KI tatsächlich Mehrwert schaffen kann, werden flächendeckend Schulungen angeordnet und Tools implementiert. Die Folge ist eine doppelte Verschwendung – von Kapital und menschlicher Energie.