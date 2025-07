Seit ChatGPT schießen KI-Fonds aus dem Boden. Morningstar warnt: Viele investieren in die gleichen Tech-Giganten wie andere Fonds. Diese Fallstricke sollten Anleger vermeiden.

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 25. Juli 2025

Die Geschichte beginnt mit einem einfachen Satz: „Hallo, ich bin ChatGPT.“ Ende 2022 löste dieser Gruß eine Lawine aus, die bis heute durch die Finanzmärkte rollt. Plötzlich war künstliche Intelligenz nicht mehr nur ein abstraktes Zukunftsversprechen, sondern greifbare Realität. Die Folge: Zahllose KI-Fonds schossen aus dem Boden. Doch nicht alle verdienen das Vertrauen der Anleger.

Wer auf die Fondslisten schaut, stellt fest: Künstliche Intelligenz hat sich zum dominierenden Anlagethema unserer Zeit entwickelt. Der Morningstar Global Artificial Intelligence + Big Data Consensus Index kletterte nach ChatGPTs Marktstart steil nach oben. Doch wer glaubt, dass der Erfolg automatisch mit jedem KI-Fonds kommt, irrt.

Das Problem liegt nicht am Thema selbst, sondern an der Umsetzung. Viele Fonds tragen zwar KI im Namen, investieren aber in dieselben Tech-Giganten wie herkömmliche Technologie-Fonds. Das Ergebnis: hohe Kosten bei wenig Mehrwert.

Die Kunst der richtigen Fondsauswahl

Bei der Bewertung von KI-Fonds kommt es auf drei entscheidende Faktoren an: das Thema selbst, das Anlageinstrument und die konkrete Umsetzung. Morningstar hat dafür ein systematisches Bewertungskonzept entwickelt.

Das Thema prüfen

Künstliche Intelligenz erfüllt die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Investment-Thema. Es ist klar definiert, investierbar und hat Bestand. Seit 2015 können Anleger bereits in KI-Titel investieren – das macht es zu einem der etabliertesten Technologie-Themen am Markt.

Die Anwendungsfälle wachsen rasant: Die Bandbreite reicht von der Automatisierung im Kundenservice über Software bis zur Medikamentenforschung. Die Analyse der Häufigkeit von Titeln in Fondsbeständen zeigt einen starken Konsens über die Kernbestände der KI-Fonds. Meist gehören dazu Chip-Hersteller und Software-Firmen.

Doch zwei Faktoren könnten die Euphorie bremsen. Der enorme Energieverbrauch der Rechenzentren stellt die Infrastruktur vor Herausforderungen und wirft Fragen der Nachhaltigkeit auf. Gleichzeitig könnten geopolitische Spannungen und regulatorische Maßnahmen die globale Skalierbarkeit einschränken und die Compliance-Kosten erhöhen.

Das richtige Vehikel wählen

Warum sollten Anleger überhaupt einen KI-Fonds kaufen, statt einzelne Aktien zu wählen? Die Antwort liegt in der Risikostreuung. Thematische Fonds bieten wichtige Vorteile: Sie verringern das aktienspezifische Risiko, können auf Segmente mit hohem Potenzial innerhalb des Themas abzielen und berücksichtigen die Winner-Take-All-Dynamik bei technologiegetriebenen Themen.

Der Rückgang der Tesla-Aktie Anfang 2025 aufgrund der politischen Aktivitäten von Elon Musk verdeutlichte die Nachteile konzentrierter Wetten. KI-Fonds können verschiedene Segmente der Wertschöpfungskette abdecken – von der Infrastruktur bis zu den Anwendungen.

Fallstricke bei der Umsetzung

„Selbst ein gut konzipierter Fonds kann enttäuschen, wenn er falsch eingesetzt wird“, schreibt Morningstar. KI- und Big-Data-Fonds sind typischerweise im wachstumsstarken, volatilen Quadranten angesiedelt. Sie eignen sich am besten als taktische oder Satelliten-Allokationen – nicht als Kernbestände.

Überschneidungsrisiken beachten

Viele KI-Fonds investieren in die „Magnificent Seven“ – jene Tech-Giganten, die ohnehin bereits in den meisten Portfolios vertreten sind. Dieses Konzentrationsrisiko sollte überwacht werden. Wer nicht aufpasst, riskiert eine ungewollte Konzentration auf wenige Unternehmen.

Was ist mit Timing?

Anleger schätzen den Zeitpunkt des Einstiegs in ein bestimmtes Thema häufig falsch ein, indem sie bei einem Hype kaufen und bei einem Drawdown verkaufen, so Morningstar. Angesichts ihrer Volatilität seien KI-Fonds am besten mit einer langfristigen „Buy-and-hold“-Mentalität zu betrachten.

Die Verwendung von Preis-/Fair-Value-Kennzahlen kann helfen, Einstiegspunkte zu wählen, die längerfristigen Anlegern die besten Erfolgschancen bieten. Anleger, die im September 2022 in KI-Fonds investierten – als die Bewertungen am niedrigsten waren – profitierten von der anschließenden, durch ChatGPT ausgelösten Rally.

Energiehunger als Achillesferse

Die größte Herausforderung für KI-Investments liegt im enormen Energiebedarf. Die Rechenanforderungen der KI wachsen kontinuierlich und belasten die bestehende Energieinfrastruktur.

Die Entwicklung birgt Risiken und Chancen zugleich. Während Energieversorger und Infrastrukturunternehmen profitieren könnten, drohen anderen Firmen steigende Kosten und neue Compliance-Anforderungen.

Anleger sollten KI-Fonds als langfristiges Investment in einen Megatrend verstehen, nicht als schnellen Weg zum Reichtum. Wer die Regeln beachtet – Risikostreuung, angemessene Portfoliogewichtung und langfristige Perspektive – kann von dieser revolutionären Technologie profitieren.