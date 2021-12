Wie man mit 250.000 Euro eine Zusatzrente von 500 Euro pro Monat erzielt – Lösung 3

7.500 Euro monatlich als lebenslange Sofortrente von der Glücksspirale – für viele Lotto-Spieler noch reizvoller als der Gewinn eines halbvollen Jackpots. Laufende Erträge sind auch für viele Privatanleger das Anlageziel Nummer eins. Vor allem Personen mit höherem Kapitalvermögen und begrenztem sonstigen Einnahmen schätzen und brauchen regelmäßige Zahlungseingänge auf dem Konto.Damals war nicht alles besser, aber wesentlich einfacher: Man griff einfach zur Bundesanleihe oder zum guten alten Schatzbrief. Fertig. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld müssen andere Lösungen her. Wir haben einen klassischen Beratungsfall konstruiert und suchen nach möglichen Anlagestrategien.250.000 Euro65 Jahre alt (Rentenbeginn). Ausreichende, sichere monatliche Einnahmen zur Deckung des Lebensunterhalts. Selbstgenutzte Eigentumswohnung. Sparer-Pauschbetrag ist bisher nicht genutzt. Angenommener Durchschnittssteuersatz 25 Prozent.Rente aufbessern. Jährliche Erträge von 5 Prozent (1-2 Prozent nach Steuern, Kosten und Inflation). Die Erträge (gleichbleibende Kaufkraft) sollen jeweils am Jahresende auf einem Tagesgeldkonto zur Verfügung stehen, um jeweils im Folgejahr verbraucht werden zu können. Die Anlagesumme soll auf Sicht von 10-15 Jahren mindestens nominal erhalten bleiben (zwischenzeitliche Verluste werden hingenommen), reale Verluste (nach Inflation) werden akzeptiert.20-30 Jahregab sich mit der Lösung besonders viel Mühe. Er schickte DAS INVESTMENT.com eine 30-seitige pdf-Datei mit einer Musteranalyse.Zusammengefasst schlägt Neumann vor, für ein bis zwei Jahrevorzuhalten. Zur Stabilisierung der Vermögensentwicklung empfiehlt er die Aufstockung derauf etwa 52 Prozent. Dabei sollten die Rentenpapiere eine Laufzeit bis maximal 2016 haben und in unterschiedlichen harten Währungen ausgegeben sein.sollten unter Renditegesichtspunkten als Sachwertanlagen mit rund 25 Prozent einbezogen werden.Zur Absicherung des Vermögens in Krisen sowie vor Inflations- und Währungsrisiken soll der Kunde 10 Prozent seines Geldes inanlegen. Weitere 10 Prozent soll er für eineausgeben, um attraktive Erträge zu erwirtschaften. Konkret empfiehlt Neumann hier eine Direktinvestition in Transport-Container in Kooperation mit der Reederei.