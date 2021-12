„Folge dem Geld!“ Wie manche Fondsmanager den Value-Ansatz neu interpretieren

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Was müssen sich Fondsmanager wie Hendrik Leber und Ole Nielsen nicht manchmal alles anhören. Nachdem Leber vor einigen Jahren bei einem Vortrag in München eine Aktie vorstellte, rief ihm ein Zuhörer zu, er dürfe das gar nicht, er sei doch schließlich Value-Investor. Ähnlich bei Ole Nielsen. „Wir haben angesichts unserer Positionen im Online-Handel beziehungsweise im Technologiesektor öfters zu hören bekommen, dass wir keine Value-Investoren mehr seien“, schreibt er in seinem aktuellen Bericht. Leber ist Gründer und Chef von Acatis und Manager des Acatis Aktien Global (ISIN: DE0009781740)....

Der hatte in Büchern wie „Intelligent Investieren“ von 1949 festgestellt, dass man Aktien nur unter ihrem errechneten fairen Wert kaufen sollte. Die Differenz zwischen Kurs und dem errechneten fairen Wert bezeichnete Graham als Sicherheitsmarge („Margin of Safety“).

Nielsen betreut den Nielsen Global Value (LU0394131592). Und beide sehen sich sehr wohl als Value-Investoren. Nur eben nicht so, wie manch anderer das gern hätte. Sie schauen nicht mehr nur auf die klassischen Value-Kennzahlen, die den Aktienkurs mit dem Buchwert der Aktie (Kurs-Buchwert-Verhältnis, KBV), dem Gewinn (Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) und weiteren Messgrößen ins Verhältnis setzen. Niedrige Kennzahlen deuten auf günstige Aktien hin, heißt es nach dieser klassischen Ansicht, die dem Value-Papst Benjamin Graham zugeschrieben wird.

Das kann man als gottgegeben hinnehmen. Man kann sich aber auch darüber ärgern. So wie es Value-Star-Investor Warren Buffett im Falle von Google und Amazon öffentlich tat. Und dann wie Buffett den Ansatz ändern. Selbst wenn das nicht alle Zuhörer und Anleger mögen.

Der Knackpunkt ist dabei, dass nicht mehr Buchwert und Bewertung die Hauptrolle spielen, sondern die künftigen Gewinne und deren Wachstum. „Follow the Cash“, „Folge dem Geld“, drückt es Frank Fischer aus. Der Chef von Shareholder Value Management und Manager des Frankfurter Value Focus (LU0566535208) spricht von „wunderbaren Firmen“ und „Owner Earnings“, also Gewinnen, die tatsächlich bei den Besitzern hängen bleiben.