Das Deutschen Institut für Normung (DIN) hat den Entwurf für eine neue DIN-Norm im Bereich Finanzen vorgelegt. Die geplante DIN-77236 soll Finanzberater und Finanzmarktteilnehmer anleiten, zu beurteilen, wie nachhaltig ein Finanz- oder Versicherungsanlageprodukt ist. Dazu beschreibt die Norm einen Scoring-Prozess, nach dem sich Finanzprodukte in einer Nachhaltigkeitsskala einordnen lassen. Das Scoring soll die Auswahl geeigneter Produkte erleichtern. Die Norm richtet sich an alle Finanzmarktteilnehmer, darunter explizit auch an Finanzberater.

Die kommende DIN-Norm werde mit der bereits standardisierten Nachhaltigkeitsabfrage (gehört zur DIN-77230) in Kundengesprächen korrespondieren, verspricht man bei DIN.

„Dieses Dokument basiert auf aktuellen regulatorischen Vorgaben. Es erhebt nicht den Anspruch, eine eigene Nachhaltigkeitsdefinition festzulegen“, warnt das Berliner Normierungsinstitut vor zu hohen Erwartungen an das Projekt. Die Entscheidung, welche Industrien als nachhaltig gelten und welche nicht, möchte das DIN auf europäischer Ebene belassen. Dort tut man sich indessen schwer damit, gemeinsame Leitlinien zu finden. Die EU-Taxonomieverordnung, die hier verbindliche Festlegungen machen will, gestaltet sich als Mammutprojekt. Auch nach mehreren Jahren Arbeit ist es erst teilweise fertiggestellt.

Damit befindet sich auch die Finanzindustrie, die sich an europäischen Maßstäben orientieren soll, bis heute auf unsicherem Terrain. Was ein nachhaltiges Finanzprodukt ausmacht, ist nicht endgültig geklärt. Die angepeilte DIN-Norm könnte die Unsicherheit zumindest etwas lindern.

DIN-77236: Stellungnahmen werden bis 26. März angenommen

Der Entwurf zur kommenden DIN-77236 hat der am DIN tätige Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt" erarbeitet. Bis zum 26. März haben Interessenvertreter nun Zeit, um Verbesserungsvorschläge zu machen. Der DIN-Ausschuss kann dann nach eigener Entscheidung gegebenenfalls nachbessern, bevor die fertige Norm 77236 veröffentlicht wird.

Der Entwurf sei „mit Hochdruck“ fertiggestellt worden, heißt es aus dem Heidelberger Unternehmen Defino. Das Defino nimmt als bislang einzige Stelle in Deutschland Zertifizierungen nach DIN im Finanzbereich vor. Defino-Vorstand Klaus Möller ist in der zuständigen Arbeitsgruppe am DIN tätig. Er hat in der Vergangenheit bereits mehrere Finanz-Normen mit angestoßen und an deren Umsetzung mitgewirkt.

Erst kürzlich wurde am DIN ein eigener Normungsausschuss für Finanznormen gegründet, der Nafin. Offiziell hat er zum Jahresbeginn 2024 seine Arbeit aufgenommen. Auch auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen, Standards insbesondere für den Finanzvertrieb zu schaffen. So formiert sich bei der europäischen Normungsorganisation CEN aktuell das „Technical Committee Finance“.

Drei deutsche Finanz-DIN-Normen gibt es schon

Das Berliner DIN hat bislang drei Finanznormen für den deutschen Markt veröffentlicht, darunter die DIN-77230 „Finanzanalyse für Privathaushalte“, die hierzulande am meisten Verbreitung gefunden hat. Die kommende DIN-77236 wird die vierte Finanznorm sein.

DIN-Normen sind freiwillige Standards. Im Gegensatz zu Gesetzen, EU-Richtlinien und Verordnungen sind Finanzmarktteilnehmer nicht an sie gebunden.

Interessierte Marktteilnehmer können im DIN-Entwurfsportal eine Stellungnahme zum Entwurf zur DIN-77236 abgeben. Hier ist es zu erreichen: https://www.din.de/de/mitwirken/entwuerfe/ne-stellung, Suchbegriff „DIN 77236“.