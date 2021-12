6 Jahre nach der Pariser Klimakonferenz Wie nachhaltig ist die Finanzbranche?

In wenigen Tagen werden Repräsentanten von rund 200 Ländern und NGOs weltweit zur UN-Klimakonferenz in Glasgow zusammenkommen, um ihre Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels zu besprechen. Der Termin könnte das wichtigste globale Treffen seit dem Weltklimagipfel 2015 in Paris werden. Damals verständigten sich erstmals praktisch alle Regierungen weltweit darauf, ihre CO2-Emissionen massiv zu reduzieren, um die Erderwärmung zu begrenzen. Aber es geht nicht nur um das Klima. 2015 hat sich die Staatengemeinschaft auch dazu verpflichtet, die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) bis zum Jahr 2030 umzusetzen – in insgesamt 17 ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereichen soll die Zukunft für Mensch und Natur besser werden.

Knapp sechs Jahre später ist klar, dass die Welt ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinkt. Die Corona-Krise hat zwar überdeutlich gezeigt, dass Gesundheit, Frieden und Wohlstand direkt mit einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung zusammenhängen. Gleichzeitig hat die Pandemie jedoch viele Länder in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen zurückgeworfen und zudem einige Probleme – wie die Verschwendung von Einwegplastik – noch verstärkt.

Kaum Fortschritt seit 2020

Wie fällt die Bilanz der UN-Nachhaltigkeitsziele aktuell aus und welchen Beitrag können Unternehmen, Investoren und Vermögensverwalter leisten? Den Antworten auf diese Fragen versuchen wir mit unserem zweiten Bericht „SDG Reckoning“ näher zu kommen, in dem wir die globale Umsetzung jedes UN-Ziels im Jahr 2020 auf einer Skala von 1 (kein Fortschritt) bis 10 (vollständig erreicht) bewertet haben. Ein SDG mit einer Punktzahl von mindestens 5 bedeutet danach, dass die Welt auf dem richtigen Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen.

Das ernüchternde Ergebnis: Diese Aussage gilt derzeit nur für sechs der 17 Nachhaltigkeitsziele, also rund ein Drittel. Bei den übrigen elf Themenbereichen bleibt die Entwicklung dagegen hinter den Erwartungen zurück. Konkret bedeutet das: