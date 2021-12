Wie nachhaltig kann Versicherung sein?

Ob beim Blick in die Medien, während einer Video-Konferenz mit Kollegen oder beim Einkauf: Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht in irgendeiner Form mit dem Coronavirus und seinen Auswirkungen konfrontiert werden. Seit eineinhalb Jahren dauert dieser Zustand nun an. Bedeutende Themen, wie die Nachhaltigkeit, die vor dieser Krise weltweit breit diskutiert wurden, geraten dabei einerseits aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Um andererseits als Heilmittel für die „Nach-Corona-Zeit“ gepriesen zu werden – wohlgemerkt berechtigterweise.

Laut einer jüngeren Studie des Marktforschungsinstituts Heute und Morgen sehen rund 80 Prozent der Deutschen auch die Versicherer in puncto Nachhaltigkeit in der Verantwortung. Die Wechselbereitschaft zu einem „nachhaltigen Versicherer“ liegt bei immerhin 47 Prozent. Diese ohnehin schon hohen Werte dürften inzwischen noch weiter angewachsen sein und mehr vertriebliche Relevanz entwickeln. Denn die erwähnte repräsentative Umfrage wurde im Februar 2020 durchgeführt, also zu einem Zeitpunkt, als die dramatische Entwicklung der Corona-Krise nicht im Ansatz zu erahnen war.

Keine Frage: Die Versicherungsbranche muss in den nächsten Jahren liefern – und zwar nachhaltig. Doch wie stellt sie das am besten an und wie kann sich der Vertrieb vorbereiten?

Die Branche muss kreativ sein

Zum einen, in dem Versicherer garantieren, dass ausschließlich in Projekte und Unternehmen investiert wird, die ethische, soziale und ökologische Standards einhalten. Damit allein ist es aber nicht getan! Assekuranz-Unternehmen müssen daran arbeiten, dass auch die einzelnen Produkte zum nachhaltigen Handeln beitragen. Denn dieses werden die Verkaufsargumente von morgen sein, die ein funktionierender Vertrieb benötigt.

Deutschlands führender Wohngebäude-Spezialist, DOMCURA, macht es vor: Die neue Einfamilienhausversicherung bietet einen Nachhaltigkeits-Baustein, der in der deutschen Versicherungslandschaft einmalig ist. So erhalten Kunden im Schadenfall eine Mehrleistung für nachhaltigen Schadenersatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Ganz gleich, ob es dabei um den zerstörten Laminat-Fußboden geht, der nun durch Holz ersetzt wird, oder um energieeffiziente Dämmmaterialien oder besonders stromsparende Geräte. Und bei einem Feuerschaden garantiert diese Öko-Police die komplette Kompensation des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 in Form von Aufforstung von Wäldern.

Das sind nur einige Punkte eines Versicherungskonzepts, das auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzahlt und dem Vertrieb interessante Verkaufsansätze bietet, die den wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Verbrauchern muss allerdings klar sein: Nachhaltigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Der Preis darf aber auch kein Bremsklotz für den Vertrieb sein. Auf die richtige Balance kommt es an.

Nur wer verstanden hat, dass Anstrengungen und Investments nötig sind, um eine nachhaltige Gesellschaft zu gestalten, wird als Versicherer auch Teil von ihr sein.

