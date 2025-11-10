Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wurde entwickelt, um Anlegern mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren eine festverzinsliche Lösung für ihr Kernportfolio zu bieten. Der flexible Anlageprozess des Fonds basiert auf drei Säulen: einem breiten Anlageuniversum, einem aktiven Ansatz zur Steuerung der modifizierten Duration und einem strengen Prozess zur Überprüfung und Auswahl von Emittenten auf der Grundlage von gebündeltem Expertenwissen.

Ein genauer Blick auf die aktive Modified-Duration-Steuerung

Die Fondsmanager des Carmignac Portfolio Flexible Bond, Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra, nutzen eine außergewöhnlich breite Spanne bei der Modified Duration von -3 bis +8, um weltweit flexibel auf unterschiedliche Zinsentwicklungen reagieren zu können. Diese Bandbreite erlaubt es den Fondsmanagern, sowohl von steigenden als auch von fallenden Zinsen zu profitieren und bei Bedarf gezielte Absicherungsstrategien umzusetzen.

Theoretischer Hintergrund: Warum Duration-Management entscheidend ist

Die Modified Duration misst die Sensitivität eines Portfolios gegenüber Zinsänderungen, was im Wesentlichen bedeutet: Wie wirkt sich eine Zinsänderung auf den Gesamtwert des Portfolios aus? Eine Duration von 3 bedeutet, dass ein Zinsanstieg um 1 Prozent einen Kursverlust von 3 Prozent nach sich zieht, während ein Rückgang der Zinssätze um 1 Prozent zu einem Wertzuwachs von 3 Prozent führt. Je höher die Duration, desto stärker reagiert das Portfolio auf Zinsbewegungen und umgekehrt.

Dank der Flexibilität von -3 bis +8 können die Fondsmanager die Positionierung des Fonds präzise anpassen:

Bei erwarteten Zinsanstiegen wird die Duration reduziert durch:

Käufe kurzlaufender Anleihen

Verkäufe langlaufender Anleihen

Absicherungen via Derivate (Optionen, Futures)

Bei erwarteten Zinsrückgängen wird die Duration erhöht durch:

Käufe langlaufender Anleihen

Aufbau von Long-Positionen über Derivate

Ergebnis: Ein Portfolio, das gezielt auf steigende wie fallende Zinsen reagieren und zugleich defensive Strategien implementieren kann.

Praxisbeispiel: Umsetzung im Jahr 2025

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Modified Duration des Fonds zwischen -2,9 und +4,5 bewegt, basierend auf detaillierten Analysen von Fundamentaldaten und Marktbewegungen.

Europäische Märkte: Short-Positionen auf deutsche Staatsanleihen generierten im ersten Quartal 2025 deutliche Gewinne, nachdem die Ankündigung eines umfangreichen Infrastruktur- und Verteidigungsprogramms die Renditen steigen ließ.

US-Märkte: Das Exposure wurde laufend angepasst. Zunächst wurden Long-Positionen eingegangen, als der Markt hinsichtlich des Wachstumskurses der USA zu optimistisch war. Dann, nach dem „Liberation Day“, wurden Short-Positionen sowohl auf kurzen als auch auf langen Laufzeiten eingegangen, da der Markt die Wachstumsaussichten zu pessimistisch einschätzte.

Japan: Der Fonds profitiert weiterhin von Short-Positionen auf japanische Langfristzinsen, da die Bank of Japan angesichts der Rückkehr der Inflation eine restriktivere Geldpolitik verfolgt, während andere Zentralbanken die Zinsen senken.

Aktuelles Marktumfeld: Vorsichtiger Duration-Ansatz

Führende Konjunkturindikatoren deuten auf positives Wachstum hin, während der Markt weiterhin mehrere Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erwartet. Der PMI Composite Index für Eurozone und USA liegt über 50 Punkten im expansiven Bereich.1

Wachstumsimpulse: USA und Deutschland

USA: Die Steuerpolitik unter Präsident Trump („Big Beautiful Bill“) könnte das Wachstum weiter stärken. Je nach Ausgestaltung könnten die jährlichen Haushaltsausgaben zwischen 2025 und 2034 bis zu 500 Milliarden US-Dollar betragen, teilweise ausgeglichen durch erwartete, hohe Zolleinnahmen. 2

Die Steuerpolitik unter Präsident Trump („Big Beautiful Bill“) könnte das Wachstum weiter stärken. Je nach Ausgestaltung könnten die jährlichen Haushaltsausgaben zwischen 2025 und 2034 bis zu 500 Milliarden US-Dollar betragen, teilweise ausgeglichen durch erwartete, hohe Zolleinnahmen. Deutschland: Das neue Investitionsprogramm für Infrastruktur und Verteidigung könnte die Nettoemissionen deutscher Staatsanleihen erhöhen und das BIP-Wachstum 2026 um annähernd 1 Prozent und 2027 um bis zu 1,5 Prozent steigern.3

Inflationsdruck steigt

Die US-Inflation bleibt deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent. Kern- und Supercore-Inflation liegen bei 3 bis 3,5 Prozent, langfristige Inflationserwartungen erreichen das höchste Niveau seit 30 Jahren. Zusätzliche Aufwärtsrisiken ergeben sich durch Handelskonflikte, Lieferkettenunterbrechungen und strukturelle Veränderungen wie Reshoring- und Nearshoring.

Die steigenden Renditen am langen Ende der Kurven sowie hohe Verschuldungsquoten setzen insbesondere langfristige Anleihen unter Druck.

Aktuelle Positionierung: Inflationsmanagement im Fokus

Per 30. September 2025 lag die Modified Duration des Fonds mit 2,46 Milliarden Euro AuM bei -0,1, und liegt damit deutlich im Short-Bereich. Andererseits bevorzugten die Fondsmanager Inflationsindexierte Anleihen, die derzeit 21 Prozent des verwalteten Vermögens ausmachen, sowie Inflations-Breakevens sowohl in Europa als auch in den USA. Dies spiegelt die Erwartung eines inflationsgetriebenen Umfelds wider. Gleichzeitig sorgt ein hohes Cash-Level für Flexibilität bei taktischen Anpassungen.

Mehr erfahren.

1 Quelle: Standard & Poor’s, Bloomberg, Carmignac, Stand: 30.09.2025

2 Quelle: Carmignac, Congressional Budget Office, Stand: 30.09.2025

3 Quelle: Carmignac, Bloomberg, Societe Générale, Goldman Sachs, Stand: 30.09.2025

Hauptrisiken des Fonds Carmignac Portfolio Flexible Bond

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.

Empfohlene Mindestanlagedauer: 3 Jahre. Risikoindikator: 2/7. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. SFDR-Klassifizierung*: Artikel 8.

*Die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) 2019/2088 ist eine europäische Verordnung, die Vermögensverwalter dazu verpflichtet, ihre Fonds u. a. als solche zu klassifizieren: „Artikel 8“ - Förderung ökologischer und sozialer Eigenschaften; „Artikel 9“ - Investitionen mit messbaren Zielen nachhaltig machen; bzw. „Artikel 6“ - keine unbedingten Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.



Marketinganzeige. Bitte lesen Sie das KID / den Prospekt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente dürfen ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Diese Dokumente stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Dokumente stellen keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Dokumente dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in die in diesen Dokumenten genannten Wertpapiere oder Aktien oder für andere Zwecke herangezogen werden. Die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie geben den Stand der Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumente wieder, stammen aus internen und externen Quellen, die Carmignac als zuverlässig erachtet, und können unvollständig sein. Darüber hinaus wird keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen übernommen. Dementsprechend wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen übernommen, und Carmignac, ihre Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Vertreter lehnen jede Haftung für Fehler und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Fahrlässigkeit) ab. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden können). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Bezugnahme auf bestimmte Vermögenswerte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Vermögenswerte darzustellen, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind oder waren. Dies ist nicht als Werbung für eine direkte Anlage in diese Instrumente gedacht und stellt keine Anlageberatung dar. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot, vor Veröffentlichung der Bekanntmachung Transaktionen mit diesen Instrumenten durchzuführen. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bezugnahme auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Fondsmanagers. Morningstar Rating™ :© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; sie dürfen nicht reproduziert oder verbreitet werden, und ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder eingeschränkt sein. Diese Dokumente sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Dokumente oder die Bereitstellung dieser Dokumente aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dieser Personen oder aus anderen Gründen verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Dokumente zugreifen. Die Besteuerung hängt von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person ab. Die Fonds sind nicht für den Vertrieb an Privatanleger in Asien, Japan und Nordamerika registriert und nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds (nur für professionelle Anleger) registriert. Die Fonds sind nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-Verordnung S und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person” angeboten oder verkauft werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen Teil oder ihr gesamtes Kapital verlieren, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten Investmentgesellschaft, die der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie entspricht. Die Fonds sind Investmentfonds in Form einer vertraglich geregelten gemeinsamen Eigentümerschaft (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. ● Für Deutschland: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und die Jahresberichte des Fonds sind verfügbar auf der Website https://www.carmignac.com/de-de und können bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte in deutscher Sprache unter folgendem Link abrufen: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen. ● Für Österreich: Die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahresberichte des Fonds sind verfügbar auf https://www.carmignac.com/de-at. Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte in deutscher Sprache unter folgendem Link abrufen: https://www.carmignac.com/de-at/verfahrenstechnische-informationen.