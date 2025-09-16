Patrick Sobotta, Geschäftsführer bei Natixis IM, Michael Jäger, Leiter Private Assets, CEE bei Natixis IM, sprechen im Interview über die Strategie des neuen ELTIF Natixis Multi Private Assets Navigator und erklären, warum er für vermögende Privatanleger eine attraktive Anlagemöglichkeit bietet.

European Long-Term Investment Funds, kurz ELTIFs, eröffnen Privatanlegern den Zugang zu den Private Markets, die lange institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Ein professionell gemanagter Dachfonds kann für eine breite Risikostreuung sorgen.

Der Markt für Private Assets ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. In den Portfolios vieler großer institutioneller Investoren sind die nicht börsennotierten Investments mittlerweile ein wichtiger Baustein. Jetzt gewinnen sie auch zunehmend für vermögende Privatinvestoren an Bedeutung. Ein Trend, der sich künftig noch verstärken dürfte. Das Interesse kommt nicht von ungefähr, schließlich bieten die Privatmarktanlagen einige Vorteile.

Herr Sobotta, der Markt für Investments in Private Assets hat bei institutionellen Investoren stark an Bedeutung gewonnen. Warum ist er auch für vermögende Privatanleger interessant?

Patrick Sobotta: Private Assets bieten Zugang zu renditestarken, weniger korrelierten Anlageklassen abseits der öffentlichen Märkte. Für vermögende Privatanleger eröffnen sich damit neue Diversifikationsmöglichkeiten, potenziell höhere Renditen sowie der Zugang zu innovativen Unternehmen und langfristig orientierten Investments, die bislang meist institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Welche Expertise kann Natixis im Markt für Privatanlagen aufweisen?

Sobotta: Natixis verfügt über ein globales Netzwerk spezialisierter Investmentboutiquen mit fundierter Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Real Assets. Kern ist eine tiefgehende Marktkenntnis, um gezielt attraktive Investmentopportunitäten zu identifizieren und unseren Anlegern einen strukturierten Zugang zu diesem komplexen Markt zu ermöglichen. In Summe verwalten wir über unsere Investmentboutiquen rund 100 Milliarden Euro in Privatmarktanlagen.

Mit dem Multi Private Assets Navigator hat Natixis einen ELTIF mit Evergreen-Struktur aufgelegt. Was sind die Vorteile eines solchen Anlagevehikels?

Sobotta: Ein ELTIF mit Evergreen-Struktur kombiniert eine langfristige, grundsätzlich illiquide Anlageklasse mit regelmäßigen Einstiegsmöglichkeiten und flexibleren Ausschüttungsmodellen. Anleger profitieren von einer laufenden Diversifikation über verschiedene „Vintages“ hinweg, ohne auf die typischen langen Kapitalbindungsfristen eines klassischen Closed-End-Funds angewiesen zu sein. Letztlich erhalten Anleger durch diese Struktur viele Vorteile: einen verbesserten Zugang zu Liquidität, die Möglichkeit von laufenden Investitionen und Aufstockungen sowie eine recht konstante Investitionsquote über den Zeitablauf hinweg.

Herr Jäger, bitte umreißen Sie kurz die Investmentstrategie des Natixis Multi Private Assets Navigator. In welche Bereiche des Private-Assets-Marktes wird investiert?

Michael Jäger: Bei unserer Strategie einer breiten Diversifikation über vier Anlageklassen hinweg – Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien – verfolgen wir einen Multi-Manager-Ansatz und investieren selektiv in Zielfonds etablierter Manager mit bewährten Track Records. Ziel ist es, die Vorteile unterschiedlicher Konjunkturzyklen der einzelnen Asset-Klassen optimal zu nutzen.

Welche Kriterien sind bei der Auswahl der Zielfonds besonders wichtig?

Jäger: Wir legen besonderen Wert auf die Qualität und Erfahrung der Fondsmanager, eine transparente Investmentstrategie sowie eine konsistente Performance-Historie. Insbesondere im Private-Markets-Bereich gibt es eine enorme Renditediskrepanz zwischen herausragenden und eher durchschnittlichen Managern. Daher stellt die Managerselektion den Kern unserer Investmentstrategie dar, kombiniert mit einer dynamischen Allokation in die einzelnen Anlageklassen über die verschiedenen Konjunkturzyklen hinweg.

Wie hoch sind die Renditeerwartungen für den Fonds und worauf basieren sie?

Jäger: Die Renditeerwartungen liegen – je nach Marktentwicklung – im Bereich von rund 10 Prozent pro Jahr nach Kosten. Grundlage hierfür sind die historischen Renditen unserer Zielfonds im Private-Markets-Bereich sowie unsere strategische Asset-Allokation zwischen den vier Anlageklassen Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien. Dabei spielt die sorgfältige Auswahl der Zielfonds, die Diversifikation über Asset-Klassen sowie der Zugang zu exklusiven Opportunitäten eine zentrale Rolle.

Dieser Fonds ist/wird den folgenden Risiken ausgesetzt sein: Hauptrisiken, allgemeine Wirtschafts- und Marktrisiken, Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds, seiner Struktur und seinem Betrieb, Risiken von Investments in Private Assets, bestimmte steuerliche Risiken.

Weitere Anmerkungen



