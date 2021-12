ANZEIGE

Martin Lück blickt auf die Märkte Wie schlimm wird die zweite Welle?

Die zweite Welle ist da – und die Finanzmärkte gehen in Deckung. Bisher zeigt der Blick in den Rückspiegel eine nahezu perfekte V-förmige Erholung. Doch das könnte jetzt in Frage gestellt werden, falls es zu einem sogenannten Double-Dip kommt, so Blackrock-Kapitalmarktstratege Martin Lück.