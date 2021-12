Ruhestand planen Wie Selbstständige ohne staatliche Rente vorsorgen können

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Viele Selbstständige und Unternehmer haben durch die Corona-Pandemie Einbußen hinnehmen müssen. Die Folge ist, dass sie weniger Geld für ihre Altersvorsorge bereitstellen können. Mittlerweile macht sich eine hohe Zahl von Selbstständigen und Unternehmern große Sorgen um ihre finanzielle Situation im Ruhestand. Wie eine Studie der Versicherung Ergo zeigt, hat beinahe die Hälfte der befragten Selbstständigen Angst vor Altersarmut. Eine generelle Vorsorgepflicht befürworten 46 Prozent. Aus meiner Sicht als Finanzexperte ist die Einzahlung in die gesetzliche Rente, die seit vielen Jahren aufgrund...

Aus meiner Sicht als Finanzexperte ist die Einzahlung in die gesetzliche Rente, die seit vielen Jahren aufgrund des Umlagesystems nicht funktioniert, für Selbstständige keine Lösung. Es ist vielmehr ein Eingeständnis der eigenen Inkompetenz. Die bessere Herangehensweise wäre, sich Wissen über die Altersvorsorge anzueignen, um das Geld sinnvoll anzulegen. Ich möchte an dieser Stelle die wesentlichen Punkte ansprechen, die es einem Selbstständigen erlauben, seine Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen.

Alle Verträge kommen auf den Tisch

Zunächst sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Die Sorge darf nicht die Oberhand gewinnen und die Angst keine Lösung verhindern. Das Thema kann allerdings nicht länger aufgeschoben werden. Man muss sich in aller Ruhe hinsetzen und den Status Quo festhalten. Es sollten dabei alle Verträge, die Geldanlage und Altersvorsorge betreffen, auf den Tisch gelegt werden. Dazu gehören Bausparverträge, Verträge für die Riester-Rente, Rentenversicherungen, Basisrentenverträge, Verträge für die betriebliche Altersvorsorge, Kapitallebensversicherungen, Depots und Tagesgeldkonten.

Im zweiten Schritt muss das gesamte Kapital in kurzfristig, mittelfristig und langfristig unterteilt werden. Als kurzfristig gilt die klassische Rücklage, bei der im unternehmerischen und privaten Bereich die Fixkosten für jeweils sechs Monate beiseitegelegt werden. In die mittelfristige Abteilung gehört eine Rücklage für betriebliche und private Investitionen, die in den nächsten Monaten und Jahren anstehen.