Wie sich das Altersvorsorgedepot fürs Eigenheim nutzen lässt
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Wer ab 2027 mit dem neuen Altersvorsorgedepot spart, kann auf das Geld – in der Regel – nicht vor der Rente zugreifen, ohne die Förderung zu verlieren. Eine Ausnahme: Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung, um selbst darin zu wohnen. Die umgangssprachlich als Wohn-Riester bekannte Eigenheimrente gibt es also weiterhin – allerdings gelten ab dem nächsten Jahr einige Änderungen.
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