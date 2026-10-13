Wer ab 2027 mit dem neuen Altersvorsorgedepot spart, kann auf das Geld – in der Regel – nicht vor der Rente zugreifen, ohne die Förderung zu verlieren. Eine Ausnahme: Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung, um selbst darin zu wohnen. Die umgangssprachlich als Wohn-Riester bekannte Eigenheimrente gibt es also weiterhin – allerdings gelten ab dem nächsten Jahr einige Änderungen.

Eigenheimrente bleibt, ist aber keine Pflicht mehr

Für Sparer zentral: Anbieter müssen diese Option – anders als bei Riester – künftig nicht mehr zwingend anbieten. Das Bundesfinanzministerium begründete die Änderung im Gesetzgebungsverfahren damit, dass die Produkte so „passgenauer, einfacher und günstiger“ würden. Das bedeutet: Wer den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung plant und dafür Geld aus dem Altersvorsorgedepot nutzen möchte, sollte die Auszahlungsoptionen vor Abschluss des Depots prüfen. Das gilt auch für das sogenannte Standarddepot.

Wichtig: Fehlt die Option, bleibt die Möglichkeit, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. In den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss dürfen dafür höchstens 150 Euro berechnet werden, danach ist der Übertrag kostenfrei.

Wofür das Geld fließen darf

Die Eigenheimrente kennt zwei Wege: die geförderte Tilgung spezieller Immobilienkredite und die Entnahme von angespartem Kapital, im Gesetz Altersvorsorge-Eigenheimbetrag genannt. Beim Altersvorsorgedepot geht es um die Entnahme. Voraussetzung ist dabei immer, dass Käufer Wohnung oder Haus selbst nutzen. Der Kauf einer Kapitalanlage ist also nicht möglich.

Laut Gesetz sind vier Verwendungen erlaubt:

Kauf oder Bau einer Wohnung sowie die Tilgung eines Darlehens dafür

Pflicht-Geschäftsanteile an einer Genossenschaft, um dort selbst zu wohnen

ein barriereduzierender Umbau, bestätigt von einem Sachverständigen oder bei Einzelmaßnahmen von einem Fachbetrieb

eine energetische Sanierung, ausgeführt von einem Fachunternehmen

Bei Umbau und Sanierung gibt es eine weitere Bedingung: Die Kosten dürfen nicht anderweitig von der Steuer abgesetzt werden, etwa als Handwerkerleistungen oder energetische Maßnahmen. Doppelt Ermäßigung zu kassieren, ist also ausgeschlossen.

So läuft die Entnahme ab

Sparer können ihr gefördertes Kapital bis zum Beginn der Auszahlungsphase ganz oder teilweise für den Wohnungs- oder Hauskauf einsetzen. Einzige Untergrenze: Für den Wohnzweck müssen mindestens 3.000 Euro aufgewendet werden. Die bisherige Pflicht, 3.000 Euro Restkapital im Vertrag zu lassen, entfällt.

Am Verfahren selbst ändert sich nichts. Sparer stellen einen Antrag bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZFA), eine Abteilung der Rentenversicherung. Die Zulagenstelle, die bislang für die Riester-Förderung zuständig war, legt per Bescheid fest, bis zu welcher Höhe Geld entnommen werden darf. Erst danach zahlt der Anbieter aus. Sparer müssen aber auch selbst beim Anbieter anzeigen, dass sie Geld entnehmen wollen. Dafür gilt laut Gesetz eine Frist von drei Monaten. Wer einen Notartermin plant, sollte das einrechnen. Die Entnahme selbst ist „förderunschädlich“, bedeutet: Zulagen und Steuervorteile müssen nicht zurückgezahlt werden.

So wird der Eigenheimbetrag besteuert

Die ZFA erfasst den entnommenen Betrag auf einem Wohnförderkonto, einem reinen Rechenkonto. Über dieses Konto sichert sich der Staat die nachgelagerte Besteuerung: Was steuerbegünstigt angespart wurde, wird im Alter versteuert – auch wenn es längst im Eigenheim steckt.

Nach neuem Recht wird der Kontostand zum 1. Januar nach Beginn der Auszahlungsphase auf fünf Jahre verteilt und als Einkommen versteuert. Als Beginn gilt ein vereinbarter Zeitpunkt zwischen dem 60. und 68. Lebensjahr. Ohne Vereinbarung gilt der 67. Geburtstag. Bisher zog sich die Besteuerung bis zum 85. Lebensjahr, zudem wurde das Konto jährlich mit fiktiven 2 Prozent verzinst, was die spätere Steuerlast erhöhte. Beides entfällt, ebenso die Wahl einer Einmalbesteuerung, bei der bislang nur 70 Prozent des Kontostands versteuert wurden.

Ein möglicher Nachteil für Sparer: Die kürzere Frist bündelt die Steuerlast. Wer neben der Rente weitere Einkünfte hat, zahlt in diesen fünf Jahren unter Umständen einen deutlich höheren Satz.

Käufer legen sich lange fest

Generell gilt: Wer das Guthaben aus dem Altersvorsorgedepot für den Hauskauf nutzt, legt sich für lange Zeit fest. Denn der steuerliche Zugriff endet erst fünf Jahre nach Rentenbeginn – wenn das Wohnförderkonto vollständig abgebaut ist. Wer vorher auszieht, verkauft oder vermietet, muss den Restbetrag auf einen Schlag versteuern.

Ausnahmen gelten laut Gesetz bei einer Reinvestition in eine neue Wohnung, bei einem Auszug wegen Krankheit oder Pflege oder wenn die Wohnung nach einer Trennung dem Partner überlassen wird. Alternativ lässt sich die sofortige Besteuerung vermeiden, indem der offene Betrag bis Ende des Folgejahres wieder in ein Altersvorsorgedepot eingezahlt wird. Versteuert wird dann später mit der Rente.

Die Zulagen müssen nicht zurückgezahlt werden. Ausnahme: Wenn das ausgezahlte Geld gar nicht erst in eine Wohnung fließt, sondern anderweitig genutzt wird, fordert der Staat Zulagen und Steuervorteile zurück.

Änderungen treten erst 2028 in Kraft

Das Altersvorsorgedepot startet am 1. Januar 2027, die neuen Eigenheim-Regeln gelten aber erst ab dem 1. Januar 2028. Für jede Entnahme vor diesem Stichtag greifen noch die bisherigen Regeln: 2-Prozent-Aufschlag aufs Wohnförderkonto, Besteuerung bis zum 85. Lebensjahr und Restkapital-Pflicht. Für Verbraucher, die 2027 mit dem neuen Altersvorsorgedepot starten, ist das kaum relevant – bis sie Geld für einen Immobilienkauf angespart haben, dürfte in den meisten Fällen wohl mehr als ein Jahr vergehen.

Für Riester-Sparer wichtig, die überlegen, ihr Kapital auf das neue Depot zu übertragen: Ab 2028 gelten die neuen Regeln dann ohnehin für alle Entnahmen – auch aus alten Riester-Verträgen.

Was Berater prüfen sollten

Das Eigenkapital ist für Hauskäufer oft die größte Hürde – das Altersvorsorgedepot könnte vielen beim Weg zum Eigenheim helfen. Bei Kunden, die einen Kauf in Erwägung ziehen oder planen, sollten Berater prüfen, ob der Vertrag eine Entnahme für den Hauskauf zulässt. Wird das Projekt konkreter, kommen weitere Aspekte hinzu: Will der Kunde bis weit in den Ruhestand selbst dort wohnen? Und wie hoch dürfte der Steuersatz in den ersten fünf Rentenjahren ausfallen? Wer das vorher klärt, vermeidet Überraschungen.