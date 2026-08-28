Wie sich das Altersvorsorgedepot steuerlich wirklich rechnet
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Zum 1. Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot (AVD) die Riester-Rente als staatlich gefördertes Modell der privaten Altersvorsorge ab. Grundlage ist das Altersvorsorgereformgesetz, das Ende Mai 2026 in Kraft getreten ist.
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