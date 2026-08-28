Anders als bei Riester-Verträgen, die überwiegend auf klassische Versicherungsprodukte mit Garantien setzen, stehen beim AV-Depot kapitalmarktorientierte Anlagen im Mittelpunkt – vor allem ETFs, Fonds und Anleihen. Dabei können die Sparer zwischen verschiedenen Ausgestaltungen wählen: dem renditeorientierten Altersvorsorgedepot ohne Garantie, dem kostenbegrenzten Standarddepot als einfache Variante – ebenfalls ohne Kapitalgarantie – sowie weiterhin einem klassischen Garantieprodukt mit 80- oder 100-prozentiger Beitragsgarantie für sicherheitsorientierte Anleger.

Gefördert wird das Produkt über zwei Wege: durch direkte staatliche Zulagen und durch steuerliche Vorteile. Die maximale Grundzulage beträgt 540 Euro pro Jahr bei 1.800 Euro Eigenbeitrag – eine Verdreifachung gegenüber der bisherigen Riester-Förderung von 175 Euro. Hinzu kommen 300 Euro Kinderzulage pro kindergeldberechtigtem Kind. Neu ist zudem, dass erstmals auch Selbstständige und Freiberufler förderberechtigt sind, nicht nur Angestellte und Beamte.

Wer sich für ein AVD entscheidet, sollte jedoch nicht nur auf Zulagen und Renditechancen schauen. Denn neben der direkten Förderung wirkt sich das Produkt auch steuerlich aus: bei der Einzahlung, während der Ansparphase und insbesondere in der Auszahlphase.

Steuervorteil hängt von der Grenzsteuersatz-Differenz ab

Ob sich das Altersvorsorgedepot steuerlich lohnt, hängt maßgeblich vom persönlichen Steuersatz während der Erwerbsphase und im Ruhestand ab. „Grundsätzlich ist das AVD vorteilhafter, wenn während der Erwerbsphase ein hoher Grenzsteuersatz vorliegt und in der Ruhestandsphase entsprechend ein geringer“, erklärt Thomas Wolff, Niederlassungsleiter Berlin und Experte für Altersvorsorge beim VZ Vermögenszentrum. Je größer die Differenz zwischen beiden Steuersätzen ausfällt, desto mehr könne das AVD seinen Vorteil ausspielen, so Wolff.

Auch bei der Übergangsphase in den Ruhestand gilt es einiges zu beachten. Wer sich zu Beginn der Ruhestandsphase die vorgesehenen 30 Prozent als Einmalzahlung auszahlen lassen möchte, sollte darauf achten, dass in diesem Jahr keine weiteren Einkünfte anfallen, rät Wolff. Nur so lasse sich der volle Grundfreibetrag ausschöpfen.

Als Beispiel nennt er einen Kunden, der mit 65 Jahren aufhören möchte zu arbeiten, die reguläre Rente aber erst mit 66 einsetzt. In diesem Fall könne er sich mit 65 die 30 Prozent auszahlen lassen und so – bei entsprechender Depothöhe – das Jahr bis zum Rentenbeginn überbrücken. Mit Einsetzen der regulären Rente steige das zu versteuernde Einkommen dann automatisch wieder an.

Rechenbeispiel: AVD versus freies ETF-Depot

Wie stark sich der Steuervorteil des AVD auswirkt, hat Wolff anhand eines konkreten Fallbeispiels durchgerechnet: Eine 35-jährige, alleinstehende und kinderlose Person zahlt jährlich 1.800 Euro ein, bei einer Rendite von 6 Prozent jährlich in der Sparphase und 4 Prozent jährlich in der Entnahmephase. Ausgezahlt wird monatlich bis zum 85. Lebensjahr; der jährliche Steuerfreibetrag ist in beiden Varianten bereits durch Tagesgeld ausgeschöpft.

Im freien ETF-Depot wächst das Kapital bis zum Renteneintritt auf 163.602 Euro an. Das entspricht einer monatlichen Bruttoauszahlung von 1.036 Euro. Da anfänglich nur 65 Prozent davon steuerpflichtig sind, ergibt sich bei der einmaligen Besteuerung der Wertsteigerung ein effektiver Steuersatz von 18,46 Prozent (mit Teilfreistellung) beziehungsweise 26,40 Prozent (ohne Teilfreistellung). Daraus resultiert eine monatliche Nettoauszahlung von 912 Euro beziehungsweise 858 Euro. Dieser Nettobetrag bleibt im freien Depot unabhängig vom späteren persönlichen Steuersatz im Ruhestand konstant.

Die Teilfreistellung wurde mit dem Investmentsteuerreformgesetz zum 1. Januar 2018 eingeführt und soll eine Doppelbesteuerung ausgleichen. Denn viele Fonds zahlen intern schon Steuern. Daher bleibt ein Teil der Erträge für Anleger steuerfrei. Bei Aktienfonds und den meisten Aktien-ETFs sind es 30 Prozent, bei Mischfonds 15 Prozent, bei Immobilienfonds sogar 60 bis 80 Prozent. Manche Produkte – etwa bestimmte synthetisch nachgebildete ETFs – bekommen dagegen gar keine Teilfreistellung. Um verschiedenen Depotkonstruktionen Rechnung zu tragen, hat Wolff mögliche Szenarien für das freie ETF-Depot sowohl mit als auch ohne Teilfreistellung durchgerechnet.

Im AVD fällt das Kapital dank unversteuerter Erträge in der Ansparphase deutlich höher aus: Bei einem Grenzsteuersatz von 35 Prozent während der Erwerbsphase wächst das Depot auf 233.873 Euro (monatliche Bruttoauszahlung: 1.480 Euro), bei 42 Prozent auf 247.927 Euro (Bruttoauszahlung: 1.569 Euro). Diese Differenz ergibt sich daraus, dass ein höherer Grenzsteuersatz über die Günstigerprüfung nach Paragraf 10a EStG zu einer größeren zusätzlichen Steuererstattung führt, die ebenfalls investiert wird und sich über die Jahre mitverzinst.

Da die Auszahlung hier zu 100 Prozent steuerpflichtig ist, hängt die Nettoauszahlung vom individuellen Steuersatz im Ruhestand ab. Bei 35 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase ergeben sich je nach Ruhestandssteuersatz von 25 Prozent, 30 Prozent, 35 Prozent und 42 Prozent monatliche Nettoauszahlungen von 1.110 Euro, 1.036 Euro, 962 Euro beziehungsweise 858 Euro. Bei 42 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase sind das entsprechend 1.177 Euro, 1.098 Euro, 1.020 Euro beziehungsweise 910 Euro.

In diesem Fall lohnt sich freies ETF-Depot

Im Vergleich zum freien Depot mit Teilfreistellung zeigt sich: Bei 35 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase liegt der Nettovorteil des AVD bei 22 Prozent (25 Prozent Ruhestandssteuersatz), 14 Prozent (30 Prozent) und 6 Prozent (35 Prozent). Steigt der Steuersatz im Ruhestand auf 42 Prozent – und übersteigt damit den Grenzsteuersatz der Sparphase –, kehrt sich der Vorteil um: Das AVD liegt dann 6 Prozent beziehungsweise 53 Euro monatlich unter der Nettoauszahlung des freien Depots.

Bei 42 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase fällt der Vorteil generell höher aus (29, 20 und 12 Prozent bei 25, 30 beziehungsweise 35 Prozent Ruhestandssteuersatz). Bei ebenfalls 42 Prozent im Ruhestand gleichen sich beide Varianten mit einem Vorteil von rechnerisch 0 Prozent nahezu vollständig an (minimales Minus von 2 Euro monatlich).

Vergleicht man stattdessen mit dem freien Depot ohne Teilfreistellung – dem für Sparer ungünstigeren Referenzfall –, fällt der AVD-Vorteil in jedem Szenario höher aus, da hier keine Negativwerte auftreten: Bei 35 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase reicht der Nettovorteil von 29 Prozent über 21 und 12 Prozent bis auf rund 0 Prozent bei 42 Prozent Ruhestandssteuersatz; bei 42 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase liegt er zwischen 37 und 6 Prozent.

Um die Rechenbeispiele besser einordnen zu können, hilft ein Blick auf den eigenen Grenzsteuersatz. Er lässt sich mit dem Steuerrechner des Bundesfinanzministeriums anhand des zu versteuernden Einkommens (zvE) ermitteln. Als grobe Orientierung:

Bei einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 Euro liegt der Grenzsteuersatz bei rund 28 Prozent,

bei 40.000 Euro bei knapp 32 Prozent,

bei 50.000 Euro bei rund 35 Prozent,

bei 60.000 Euro bei knapp 39 Prozent

und bei 70.000 Euro bereits bei 42 Prozent.

Fazit

Fazit des Rechenbeispiels: Der Steuervorteil des AVD fällt umso größer aus, je stärker der Grenzsteuersatz in der Erwerbsphase den Steuersatz im Ruhestand übersteigt. Er kann sich jedoch ins Gegenteil verkehren, wenn im Ruhestand ein höherer Steuersatz greift als während der Ansparphase: Im ungünstigsten der durchgerechneten Fälle – Vergleich mit dem freien Depot mit Teilfreistellung, 35 Prozent Grenzsteuersatz in der Sparphase, 42 Prozent im Ruhestand – liegt die Nettoauszahlung aus dem AVD unter der des freien ETF-Depots.