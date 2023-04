An den Rentenmärkten weltweit werden gigantische Summen bewegt. Dabei ist das Volumen allerdings recht asymmetrisch auf die Länder verteilt. Das Datenportal Visualcapitalist verdeutlicht die Dimensionen in einer sprechenden Grafik.

An den weltweiten Anleihemärkten werden gigantische Summen bewegt. Das Volumen, das weltweit in Anleihen gebunden ist, hat sich innerhalb der vergangenen 40 Jahre versiebenfacht, wie das Datenportal Visualcapitalist zusammengetragen hat.

Im vergangenen Jahr umfassten die weltweiten Anleihemärkte demnach ein Volumen von 133 Billionen US-Dollar. Allerdings ist diese Gesamtsumme recht unterschiedlich verteilt: Der Löwenanteil konzentriert sich auf die USA. Der dortige Anleihemarkt umfasst stolze 51 Billionen US-Dollar – mehr als 38 Prozent des weltweiten Anleihevolumens. Dabei machen Staatsanleihen mit mehr als 26 Billionen Volumen den Großteil aus. Allein 2022 zahlte die US-Regierung 534 Milliarden Dollar an Zinsen für diese Schulden.

Zweitgrößter Anleihemarkt ist China. Mit 20,9 Billionen US-Dollar ist er jedoch nicht einmal halb so groß wie der US-Markt. Das Gros des ausstehenden Anleihevolumens haben dort lokale Geschäftsbanken in ihren Büchern. Im drittgrößten Markt, Japan, hält die Zentralbank Bank of Japan immerhin 50 Prozent des Volumens, das in Staatsanleihen investiert ist.

Dagegen nehmen sich die 3,7 Billionen US-Dollar, die der deutsche Anleihemarkt umfasst, vergleichsweise bescheiden aus. Ebenso wie die 5,3 Milliarden Euro, die die Europäische Zentralbank in den Jahren ihrer ultralockeren Geldpolitik angehäuft hat – und die von Kritikern immer wieder als gigantischer Schuldenberg angeprangert wird.

Den größten Anleihemarkt innerhalb Europas hat übrigens Frankreich.