Steiler Absturz Wie sich der Euro-Dollar-Kurs seit 2012 entwickelt hat

In dieser Woche sorgte die Euro-Dollar-Parität für Schlagzeilen – kurzfristig fiel der Euro-Kurs sogar darunter. Eine Grafik von Statista zeigt: Der Sinkflug der Gemeinschaftswährung zieht sich bereits durch viele Jahre.

In dieser Woche ist der Euro-Kurs zum ersten Mal seit 20 Jahren auf einen US-Dollar gefallen – kurzfristig lag der Wert sogar darunter. Das letzte Tief hatte es im Dezember 2016 gegeben. Ausgenommen kurzer Zwischenhochs verlor der Euro in den vergangenen zehn Jahren gegenüber dem Dollar stetig an Wert. Das zeigt eine Grafik von Statista.



Zudem habe der Dollar auch gegenüber anderen Währungen an Boden gewonnen. Vor allem die hohe Inflationsrate in den USA, welche die Federal Reserve zu einer weiteren Anhebung des Leitzinses zwänge, ließe den Kurs steigen, so die Statista-Analysten. Gleichzeitig belaste die Energiekrise als Folge der Sanktionen gegen Russland den europäischen Markt und schwäche den Euro. Der Eurokurs ist seit Anfang des Jahres steil gefallen – gegenüber dem Dezember 2021 ist der Euro rund 13 Cent weniger wert.

Am 21. Juli soll der Leitzins im Euroraum zum ersten Mal seit 2011 wieder angehoben werden und dem Euro somit etwas Aufwind verleihen. Im Gegensatz zur Federal Reserve oder Bank of England, plant die Europäische Zentralbank allerdings nur mit einer leichten Erhöhung von 0,25 Prozentpunkten.

