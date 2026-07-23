Ein Abend kurz vor Handelsschluss im großen Saal der Frankfurter Börse, November 2025. Rund 30 Personen haben sich versammelt, um das 20-jährige Börsenjubiläum der JDC Group zu feiern, im Hintergrund rascheln die mechanischen Anzeigentafeln. Gesprochen wird vor allem Englisch – Investoren aus den USA, Kanada, Großbritannien und den Niederlanden sind anwesend. So werden an diesem Abend die drei Buchstaben auch konsequent englisch ausgesprochen: Es geht um „Jay-Di-Si“.
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