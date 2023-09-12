Dieser Tage wird im Fürstentum Monaco hart um die zukünftigen Preise im Rückversicherungsmarkt gekämpft. Marktführer Munich Re positioniert sich dabei offensiv und ist bereit, Zeichnungskapazitäten auszubauen, wenn Preis und Bedingungen stimmen. Ob die Erstversicherer da mitspielen, ist unklar.

Branchentrreffen in Monte Carlo Munich Re: Das sind die Aussichten für den Rückversicherungsmarkt

Flutkatastrophe im Griechenland: Naturkatastrophen gehören zu den größten Schadenszenarien der Rückversicherer.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re schätzt die Perspektive für die eigene Branche als vielversprechend ein, allerdings bei gestiegener Unsicherheit. Trotz Inflation, De-Globalisierung, Klimawandel oder Cyberangriffen sei man bei angemessenen Raten und Bedingungen bereit, die eigenen Kapazität weiter zu erhöhen. Das sagte Munich Re-Vorstandsmitglied Thomas Blunck am Rande des jährlichen Branchentreffens „Rendez-Vous de Septembre“ in Monte Carlo. Dort loten die Rückversicherer mit ihren Kunden traditionell die Konditionen für die Vertragserneuerung im kommenden Jahr aus.

Markt stabilisiert sich, Preisanstieg hält an

Schwergewichte wie die Munich Re hatten zuletzt auf höhere Prämien und verschärfte Konditionen gesetzt und das Geschäft damit zum Teil deutlich ausweiten können. Dabei profitierten die Münchener offenbar auch von den Problemen kleinerer Rückversicherer, die sich in dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld aus manchen Märkten zurückzogen oder ihre Risiken reduzierten.

Konkret dürfte sich das Rückversicherungskapital 2023 nach Daten der Ratingagentur AM Best und des Rückversicherers Guy Carpenter nach dem Rückgang des vergangenen Jahres wieder auf 461 Milliarden US-Dollar steigen (Vorjahr: 434 Milliarden, bereinigt um Eigenkapital-Effekte durch gestiegene Zinsen). Das Rückversicherungskapital gilt als wichtiger Indikator für die bereitgestellte Rückversicherungskapazität.

Aktuell ist laut Blunck eine Stabilisierung der Rückversicherungsmärkte festzustellen. Das Angebot nehme bei konstant hoher Nachfrage wieder zu. Auch Experten der Ratingagentur Fitch halten die Knappheit im Markt inzwischen für behoben: „Man kann seine Risiken rückversichern, wenn man bereit ist, den entsprechenden Preis zu bezahlen“, sagte Fitch-Analyst Robert Mazzuoli in Monte Carlo. Auch wenn einige Erstversicherer davon berichteten, dass sie ihre Risiken nicht bei Rückversicherern hätten unterbringen können.

Inflation bleibt bei jährlichen Verhandlungen das große Thema

Das Drehen an der Preisschraube scheint vor allem wegen der weiterhin hohen Inflation aber nicht beendet. 2021 und 2022 fiel sie jeweils beinahe doppelt so hoch aus wie erwartet, räumt Munich Re ein. Deshalb dürften die Prognosen zur weiteren Entwicklung bei den laufenden Verhandlungen zwischen Erst- und Rückversicherern auch eine entscheidende Rolle spielen.

Blunck glaubt: „Die Inflation wird die Rückversicherungspreise wohl auch weiterhin steigen lassen, wenn auch in einem geringeren Umfang als in den letzten zwei Jahren.“ Bis zum Jahr 2030 sei ohnehin mit einer konstanten Verbraucherpreisinflation über den Notenbankzielen von etwa 2 Prozent jährlich zu rechnen. Prämiensteigerungen bei Erst- und Rückversicherung erwartet der Vorstand vor allem bei Kfz-Policen.

Erwartungen von Erst- und Rückversicherern gehen auseinander

Zumindest das kurzfristige Szenario bestätigt auch eine Umfrage der Ratingagentur Moody’s. Demnach erwarten über 70 Prozent der teilnehmenden Erstversicherer, dass die Rückversicherungspreise im Schaden- und Unfallbereich im nächsten Jahr weiter steigen, auch weil die Schäden immer teurer werden.

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91 Prozent der Befragten wollen aber nicht mehr Rückversicherungsschutz kaufen, sondern einen größeren Teil der Risiken selbst tragen. Diese Botschaft dürfte den Rückversicherern nicht gefallen.

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Munich Re geht derweil in einer mittelfristigen Prognose bis 2025 von einem leichten jährlichen Realwachstum für den weltweiten Rückversicherungsmarkt aus, auch wenn dieses nicht mehr so stark ausfallen dürfte wie zuletzt.

Wachsende Risiken: Naturgefahren und Cyberattacken

Neben den indirekt angekündigten Preiserhöhungen setzen die Münchener nach eigener Aussage vor allem auf Investitionen, um der dynamischen Entwicklung von Risiken zu begegnen. Damit sei es gelungen, die Schadenquote bei Naturkatastrophen über die vergangenen fünf Jahre genau im Plan zu halten.

Dennoch verweist das Unternehmen hier auf die zunehmenden Risiken im Zuge des Klimawandels. Sorgen bereiten der Branche demnach verstärkt kleinere Naturereignisse, die es einzeln nicht auf die Liste großer Naturkatastrophen schaffen würden. So verursachten Schwergewitter mit Tornados und Hagel in den USA im ersten Halbjahr 2023 Schäden von 35 Milliarden Dollar, 25 Milliarden Dollar waren versichert.

Eine besonders starke Schadenzunahme befürchten die Münchener bei Cyberattacken. Hier wird mit einer Verdreifachung der volkswirtschaftlichen Schäden gerechnet, ausgehend von 2022 bis 2027 auf schätzungsweise 24 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig liegt aber auch hier das größte Geschäftspotenzial.

Für den Versicherungsmarkt wird bis 2027 ein Wachstum auf das Zweieinhalbfache erwartet, mit Prämien von dann rund 33 Milliarden US-Dollar. Risiken wie Attacken auf kritische Infrastruktur und Cyberkrieg will Munich Re dabei weiterhin aus der Deckung ausschließen.

Bisher seien die Schäden, vor allem in den Industriestaaten, vielfach von Sachversicherern gedeckt gewesen. Um die Versicherbarkeit lokaler Ereignisse zu erhalten, bedarf es aber „nachvollziehbaren Policen-Wordings, geeigneten Sublimits und klaren Ereignisdefinitionen“, fasst Munich Re zusammen.