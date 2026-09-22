Kunden, die ein Leben lang bleiben: Anbieter erhoffen sich viel vom neuen Altersvorsorgedepot . Im Wettbewerb um Abschlüsse könnte es einen regelrechten Preiskampf geben. Erste Anbieter haben bereits ihre Konditionen veröffentlicht – darunter die Deka, die ein sogenanntes Standarddepot mit ETFs für jährlich 0,1 Prozent anbieten will . Der gesetzliche Kostendeckel für diese Variante liegt bei 1,0 Prozent.

Wie stark die Höhe der Extra-Rente von den Kosten abhängt, hat der Aktuar Robert Bahnsen, der Versicherer berät und digitale Finanzplanungstools entwickelt, für DAS INVESTMENT anhand von drei Modellfällen ausgerechnet:

24-jährige Berufseinsteigerin mit einem Bruttojahreseinkommen von 38.000 Euro, 43 Beitragsjahre (Grenzsteuersatz 28 Prozent, im Ruhestand 22 Prozent)

mit einem Bruttojahreseinkommen von 38.000 Euro, 43 Beitragsjahre (Grenzsteuersatz 28 Prozent, im Ruhestand 22 Prozent) 45-jähriger Gutverdiener mit 85.000 Euro Bruttojahreseinkommen, zwei Kinder, 22 Beitragsjahre (41 Prozent gegen 28 Prozent)

mit 85.000 Euro Bruttojahreseinkommen, zwei Kinder, 22 Beitragsjahre (41 Prozent gegen 28 Prozent) 50-jährige Selbstständige mit 60.000 Euro Gewinn, 17 Beitragsjahre (34 Prozent gegen 30 Prozent)

Alle drei zahlen den geförderten Eigenbeitrag von 1.800 Euro jährlich, gehen mit 67 in Rente und beziehen die Extra-Rente, bis sie 92 Jahre alt sind. Bahnsen vergleicht das Altersvorsorgedepot in seinen Berechnungen mit einem freien ETF-Depot, für das er jährliche Kosten von 0,2 Prozent sowie 0,25 Prozent Transaktionskosten ansetzt.

In der Simulation setzt er Brutto-Aktienrenditen von 7,9 Prozent pro Jahr an, bei Anleihen geht er von jährlich 3,0 Prozent aus. Die Berechnungen sind nominal, also ohne Inflationsbereinigung.

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Drei Dinge sind für Bahnsen entscheidend:

Erstens: Die Laufzeit wird zum Kostenhebel. Bei der Berufseinsteigerin zeigt sich das besonders deutlich: Zahlt sie statt 1,25 Prozent jährlich nur 0,1 Prozent, bleiben ihr in der Entnahmephase 16.600 Euro mehr pro Jahr – ein Unterschied von 57 Prozent bei derselben Sparsumme. Beim Gutverdiener sind es 31 Prozent, bei der Selbstständigen 26 Prozent. Das bedeutet: Wer 43 Jahre lang zahlt, spürt jeden Viertelprozentpunkt Kosten deutlich stärker als jemand mit nur 17 Beitragsjahren. „Sie zahlt die Kosten 43 Jahre lang, deshalb schadet ihr das teure Depot am meisten und nützt ihr das günstige am meisten“, erklärt Bahnsen.

Zweitens: Für jeden Sparer gibt es eine eigene Kostengrenze, ab der sich das AV-Depot gegenüber dem freien, selbst gebauten ETF-Depot nicht mehr lohnt. Bei der Berufseinsteigerin liegt sie bei 1,1 Prozent, beim Gutverdiener bei 2,0 Prozent, bei der Selbstständigen bei 1,5 Prozent. Die Produktkosten sind daher besonders für die Berufseinsteigerin entscheidend, denn das teuerste noch zulässige Standarddepot bringt ihr kaum einen Vorteil gegenüber dem freien ETF-Depot.

Drittens: Ein günstigeres Depot verschiebt die Grenzen, für wen sich ein Altersvorsorgedepot lohnt, deutlich. Während es bei jährlichen Kosten von 1,0 Prozent nach Berechnungen von Bahnsen auf Alter und Steuerklasse ankommt, gelten diese Einschränkungen 0,1 Prozent Gebühren kaum noch. Bei dieser Kostenquote gewinnt ein Sparer mit 30 Prozent Grenzsteuersatz in jedem Alter, solange sein Steuersatz im Ruhestand unter 40 Prozent bleibt. „Die Steuersatzlogik bleibt, aber der Kostenvorteil verschiebt ihre Grenze weit nach oben“, so Bahnsen.

Kosten für die Auszahlungsphase noch offen

Allerdings gibt der Versicherungsexperte zu bedenken: In den bisher veröffentlichten Konditionen der Anbieter ist nicht vermerkt, welche Gebühren in der Auszahlungsphase anfallen. Der gesetzliche Kostendeckel gilt nur bis zum Beginn der Auszahlung. Was danach an Kosten auf die Sparer zukommt, muss im Produktinformationsblatt stehen – eine Obergrenze gibt es dafür jedoch nicht.

Bahnsen, der in seiner Rechnung von gleichbleibenden Kosten ausgeht, stellt klar: „Kostet die Auszahlungsphase 1,0 statt 0,1 Prozent, verlieren alle drei Kunden rund 9 Prozent Nettoentnahme.“ Allerdings können Kunden vor der Auszahlung den Anbieter wechseln, für Bahnsen ein „Kostenschutz“. Beratern rät er, auch auf diese Kosten zu schauen und die Wechseloption zum Rentenbeginn im Blick zu behalten.

Bei Depots ohne Kostendeckel zählt die Rendite umso mehr

Der Kostendeckel von 1,0 Prozent gilt nur für das Standarddepot mit ETFs. Bei einem freien Altersvorsorgedepot mit aktiven Fonds greift diese Obergrenze nicht. Die Deka etwa setzt für ein solches Depot Kosten von jährlich 1,0 bis 1,5 Prozent an. Die Rechnung sei in diesem Fall einfach, meint Bahnsen: „Ein aktiv gemanagter Fonds muss exakt die Kostendifferenz zusätzlich erwirtschaften, um gleichzuziehen.“ Bei den Kosten, die die Deka für ihr Individualprodukt nennt, seien das 0,9 bis 1,4 Prozentpunkte Mehrrendite pro Jahr – und das über die gesamte Laufzeit.