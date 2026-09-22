Altersvorsorgedepot: Was günstige Konditionen bringen
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Kunden, die ein Leben lang bleiben: Anbieter erhoffen sich viel vom neuen Altersvorsorgedepot. Im Wettbewerb um Abschlüsse könnte es einen regelrechten Preiskampf geben. Erste Anbieter haben bereits ihre Konditionen veröffentlicht – darunter die Deka, die ein sogenanntes Standarddepot mit ETFs für jährlich 0,1 Prozent anbieten will. Der gesetzliche Kostendeckel für diese Variante liegt bei 1,0 Prozent.
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