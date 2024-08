Der indische Aktienmarkt ist bereits seit Langem in globalen Indizes vertreten – und fällt durch eine starke Performance auf. Nun öffnet sich das Land auch für Anleihen-Anleger aus dem Ausland. Ein bedeutender Schritt: Vor wenigen Wochen hat die US-Bank J.P. Morgan begonnen, indische Staatsanleihen in den wichtigen Schwellenländer-Index „J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified“ aufzunehmen. „Die Aufnahme Indiens in bedeutende Anleihen-Indizes wird schon seit einigen Jahren diskutiert“, erklärt Erik Lueth, Schwellenländer-Experte bei Legal & General Investment Management (LGIM). Das Land habe sich lange wirtschaftlich abgeschottet und mit Quoten und komplizierten technischen Abläufen den Erwerb indischer Staatsanleihen aus dem Ausland erschwert. „Der Anteil ausländischer Anleger beträgt rund zwei Prozent, ein im internationalen Vergleich extrem niedriger Wert“, so Lueth.

Das dürfte sich nun ändern. Bereits im März 2020 startete die indische Zentralbank Reserve Bank of India das sogenannte Fully-Accessible-Route-Programm, kurz: FAR, das es Ausländern ermöglicht, indische Staatsanleihen in lokaler Währung ohne Restriktionen zu erwerben. Warum es vier Jahre gedauert hat, bis das Land es in einen globalen Anleihen-Index schafft, erklärt Lueth so: J.P Morgan setze neue Staaten zunächst auf eine Watchlist, erfahrungsgemäß vergehe bis zur Index-Aufnahme dann etwas Zeit. Indien habe seit Anfang 2020 auf der Liste gestanden, Ende Juni dieses Jahres begannen die Anleihenkäufe.

Die Aufnahme in den Index erfolgt in Ein-Prozent-Schritten über zehn Monate. „Um für Indien im Index Platz zu schaffen, werden die Gewichtungen anderer Länder wie Brasilien, Polen, Südafrika, Tschechien oder Thailand um etwa ein Prozent reduziert“, erklärt Lutz Röhmeyer, Geschäftsführer von Capitulum Asset Management, der zwei Schwellenländer-Anleihenfonds managt. Kleinere Länder wie Ungarn, Rumänien oder Kolumbien reduzierten sich um ein halbes Prozent. Nach Abschluss der Käufe im Frühjahr 2025 dürften indische Staatsanleihen dann auf einen Indexanteil von zehn Prozent kommen – wie auch chinesische, mexikanische und indonesische.

Experten erwarten jährlich Zuflüsse in Milliarden-Höhe

Der Schritt der US-Bank hat Signalwirkung, meint LGIM-Ökonom Lueth: „J.P. Morgan ist mit großem Abstand Marktführer bei Indizes für Schwellenländeranleihen.“ Index-Anbieter Bloomberg hat bereits angekündigt, nachzuziehen und will Indien ab Januar 2025 in den Schwellenländer-Index in Lokalwährung „Bloomberg EM Local Currency“ aufnehmen. Bei weiteren großen Indizes laufe der Entscheidungsprozess noch, so Lueth. Allerdings sei zu erwarten, dass das Land in weitere wichtige Anleihen-Barometer aufgenommen werde.

„Insgesamt werden am Markt über die nächsten fünf Jahre bis zu 40 Milliarden US-Dollar Zuflüsse jährlich durch die Aufnahme in die Indizes erwartet“, sagt Lueth. Entsprechend könnten die Kurse steigen. Der lokale Anleihenmarkt des inzwischen bevölkerungsreichsten Landes der Erde kommt insgesamt auf einen Gegenwert von mehr als 1,2 Billionen Dollar, schreibt Fondsmanager Röhmeyer. Davon seien Anleihen im Volumen von etwa 330 Milliarden Dollar indexrelevant.

Indische Staatsanleihen seien zwar ein Nischen-Investment, könnten jedoch für Anleger, die sich breit aufstellen wollen, spannend sein, meint LGIM-Ökonom Lueth. Noch sei der Markt relativ unerschlossen und aufgrund der bisherigen Abschottung korreliere Indien bislang kaum mit Anleihen anderer Staaten, entwickele sich also komplett unabhängig. Mit einzelnen Staaten gebe es häufig eine negative Korrelation, also gegenläufige Entwicklung.

Für Investoren kann ein Investment durchaus lohnenswert sein: So lag die durchschnittliche Rendite von Anleihen des Ausländern zugänglichen FAR-Programms jüngst bei mehr als sieben Prozent. Mit einer Einstufung in BBB- verfügt Indien noch über ein Investment-Grade-Rating. Schwankungen und Maximalverlust würden sich etwa auf dem Niveau der USA und China bewegen – Emittenten mit höherem Rating und niedrigeren Renditen –, erklärt Lueth. Seit der Gründung der indischen Zentralbank im Jahr 1935 sei zudem keine indische Staatsanleihe ausgefallen.

Anleger können über Fonds und ETFs einsteigen

Direktinvestments in indische Staatsanleihen sind trotz der Marktöffnung für Anleger aber noch aufwendig. Eine Alternative könnten supranationale Bonds sein, die von Entwicklungsbanken ausgegeben und über den Zentralverwahrer Euroclear abgewickelt werden. Allerdings sei das Emissionsvolumen oft sehr klein und es werde nicht das gesamte Staatsanleihen-Universum abgedeckt, schränkt der LGIM-Experte ein. Deutlich einfacher ist der Einstieg über Fonds und ETFs. Einen Schwellenländer-ETF auf Lokalwährung bietet mit dem iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond ETF etwa Blackrock-Anbieter iShares an. Ausschließlich in indische Staatsanleihen aus dem FAR-Programm investieren unter anderem der L&G India INR Government Bond ETF von LGIM und der Xtrackers India Government Bond ETF.