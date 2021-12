Value, Growth und so weiter Wie sich mittels Anlagestilen Aktienrisiken senken lassen

Lassen sich am Aktienmarkt überhaupt noch Risiken wirksam streuen? Wenn schon nicht mehr über Regionen, dann vielleicht über Anlagestile? Ein Fondsmanager von HQ Trust hat nachgerechnet und die Antwort herausgefunden: Ja und nein.

Value, Growth und so weiter

Nicht wenige Anleger nutzen unterschiedliche Anlagestile, um am Aktienmarkt Risiken zu senken. Doch was ist, wenn die Schnittmengen zu groß sind? Wenn das Gesamtrisiko am Ende gar nicht sinkt?

Sven Lehmann, Wirtschaftsmathematiker und Fondsmanager bei HQ Trust, hat nachgerechnet. Grundlage ist die Frage, wie sich die sieben Anlagestile Dividende, Growth, Minimum-Volatilität, Momentum, Qualität, Nebenwerte (Small Caps) und Substanz (Value) im Vergleich zueinander verhalten. Das misst er über den Korrelationskoeffizienten, der von minus 1 (kompletter Gegenlauf) bis plus 1 (Gleichlauf) reicht. Und hier speziell über die rollierende Ein-Jahres-Korrelation.

Zunächst berechnete Lehmann einen Mittelwert über die vergangenen 20 Jahre (Dreieck oben rechts), um den grundsätzlichen Gleichlauf einzuschätzen. Dem stellt er den aktuellen Wert (Dreieck unten links) gegenüber. Anschließend betrachtet er den Mehrertrag der Anlagestile gegenüber dem Aktienindex MSCI ACWI, um den Effekt auszublenden, dass Aktienkurse langfristig steigen.

Seine Erkenntnisse im Überblick: