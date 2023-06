Modell in der Kritik Wie sich Teilverkauf-Anbieter an Sanierungskosten beteiligen

Beim Immobilien-Teilverkauf veräußern Eigentümer bis zu 50 Prozent ihres Hauses oder ihrer Wohnung, können jedoch gegen Zahlung eines monatlichen Nutzungsentgelts weiter dort wohnen bleiben. Anbieter verzeichnen mit dem relativ jungen Modell Schätzungen des Immobilienberater Leutner-Consulting zufolge bereits gute Vertriebserfolge. So habe es in Deutschland im Jahr 2021 etwa 2.500 Immobilien-Teilkäufe gegeben, im vergangenen Jahr sollen es bereits 5.500 gewesen sein. Bei einem durchschnittlichen Objektwert von 500.000 Euro und einem Teilverkauf von im Schnitt 45 Prozent, liege das finanzierte Volumen bei mehr als 2 Milliarden Euro, rechnen die Immobilien-Experten vor.

Gegenwind bekamen Anbieter wie Deutsche Teilverkauf, Wertfaktor und Heimkapital jüngst von den Finanzaufsehern der Bafin und Verbraucherschützen, die vor Fallstricken des Modells warnen. Ein Kritikpunkt: Die Unternehmen beteiligen sich in der Regel nicht an laufenden Kosten, etwa für Instandhaltung, sowie an Sanierungsmaßnahmen.

Mit dem neuen Heizungsgesetz der Bundesregierung sowie der EU-weit geplanten Sanierungspflicht alter Wohngebäude dürfte sich der Druck auf Eigentümer, ihr Haus energieeffizienter zu machen, deutlich erhöhen. Experten befürchten, dass die Kosten viele Menschen überfordern könnten. Mit Sanierungsmaßnahmen lässt sich zwar oft der Wert der Immobilie steigern, bei einem Teilverkauf profitiert davon jedoch auch der Anbieter – selbst wenn das Unternehmen keinen Cent zur Renovierung beigesteuert hat.

Die Unternehmen versprechen Besserung. So meldete die Firma Deutsche Teilverkauf jüngst, sich ab sofort „über die gesamte Laufzeit der Partnerschaft finanziell an größeren Sanierungsarbeiten und Investitionen in den Bereichen Energieeffizienz sowie Dach und Fach mindestens zum Miteigentumsanteil beteiligen“. Die Höhe der Sanierungsaufwendungen sei dabei nicht begrenzt, ebenso wie die Anzahl der mitfinanzierten Projekte. Die gesparten Energiekosten kämen zudem „zu 100 Prozent“ dem Kunden zugute.

Beteiligen sich die Teilverkauf-Anbieter an Sanierungen, steigen die Monatskosten

Einen detaillierten Katalog, an welchen Maßnahmen sich der Anbieter beteiligt, gebe es nicht, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Generell bezuschusse Deutsche Teilverkauf Investitionen, die einen Erhalt oder eine Steigerung des Marktwertes erwarten ließen. Als Beispiele nennt der Anbieter die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, die Erneuerung von Fenstern oder Außentüren sowie den Neu- und Ausbau von Heizungs- und Wärmepumpen. „Unsere Kunden behalten die Entscheidungshoheit – wir zwingen niemanden, solange der Gesetzgeber nichts Gegenteiliges vorgibt“, so Geschäftsführerin Sabine Nass.

Durch die Beteiligung an Sanierungskosten steigt allerdings auch der monatliche Nutzungsbeitrag. Kunden zahlen bei Neuverträgen derzeit nach Auskunft von Deutsche Teilverkauf zwischen 5,0 und 5,5 Prozent des Wertes des verkauften Immobilienteils pro Jahr. Steuert das Unternehmen Geld zu einer Sanierung bei, erhöht sich das jährliche Entgelt um 5,0 bis 5,5 Prozent auf den Zuschuss. Konkret heißt das: Übernimmt Deutsche Teilverkauf Kosten von 20.000 Euro, steigt der Jahresbetrag um 1.000 bis 1.100 Euro – monatlich wären das etwa 80 bis 90 Euro.

Auch andere Teilverkauf-Unternehmen haben ihre Konditionen angepasst. So beteiligt sich Konkurrent Heimkapital etwa seit einem Jahr an Kosten für die energetische Sanierung, wie die Firma mitteilt. Wie viel Geld das Unternehmen beisteuert, orientiere sich ebenfalls am Miteigentumsanteil von bis zu 50 Prozent. Heimkapital übernimmt maximal 30.000 Euro pro Kunde. Das Geld könne einmalig in Anspruch genommen werden, heißt es vom Anbieter. Ob sich durch die Beteiligung auch das Nutzungsentgelt erhöhe, teilte das Unternehmen nicht mit.

Sanierungsbeteiligung ist oft gedeckelt und nur einmalig abrufbar

Ein anderes Modell verfolgt Wertfaktor, bei dem Kunden schon bei Vertragsabschluss entscheiden können, ob sich das Unternehmen an Sanierungskosten beteiligen soll. Im Gegenzug steigen die monatlichen Kosten. Wer sich für das Standardpaket des Unternehmens entscheidet, bei dem das Nutzungsentgelt für 10 Jahre festgeschrieben wird, zahlt im Monat 50 Euro zusätzlich.

Im Premiumpaket des Anbieters, das dem Kunden etwa lebenslang festgeschriebene Monatsbeiträge garantiert, seien die Kosten inklusive, heißt es vom Anbieter. Allerdings ist das Nutzungsentgelt mit 6,9 bis 7,6 Prozent des Wertes des verkauften Immobilienteils pro Jahr auch deutlich höher. Beim Standardpaket liegt es bei 5,9 bis 6,6 Prozent. Bei einem Immobilienwert von 500.000 Euro und einem Teilverkauf von 40 Prozent müssen Kunden für das Premiumpaket monatlich bis zu 270 Euro draufzahlen. Zudem ist der Beitrag, den das Unternehmen zu Sanierungen beisteuert, über die gesamte Laufzeit auf 10.000 Euro gedeckelt.

Der Anbieter der genossenschaftlichen Bankengruppe, Volksbank Teilverkauf, zahlt bei Sanierungsarbeiten sowie größeren Reparaturen am Haus jeweils bis zu 30.000 Euro beziehungsweise maximal zehn Prozent des Kaufpreises dazu. Wie hoch die Zuzahlung ausfällt, berechnet sich am Miteigentumsanteil. Kunden können sowohl für eine Reparatur als auch für eine Sanierung einmalig einen Zuschuss beantragen. Sind mehrere Sanierungsmaßnahmen geplant, empfiehlt der Anbieter daher, die Rechnungen zusammen einzureichen.

Beantragt der Kunde einen Zuschuss, steigt damit jeweils allerdings auch der monatlich zu zahlende Betrag. Bei Neuverträgen liege das Entgelt jährlich bei etwa 5,5 Prozent des Immobilienwerts des verkauften Teils, heißt es von Volksbank Teilverkauf. Dieser Prozentsatz werde – wie beim Wettbewerber Deutsche Teilverkauf – auf die vom Unternehmen übernommenen Kosten draufgeschlagen. Ein konkretes Beispiel: Beteiligt sich das Unternehmen mit 10.000 Euro an einer Maßnahme, steigt das Nutzungsentgelt um 5,5 Prozent auf diesen Betrag, also um 550 Euro im Jahr beziehungsweise 46 Euro im Monat. Erhält der Kunde einen Zuschuss der maximal ausgezahlten 30.000 Euro würde der Beitrag damit bereits um 1.650 Euro im Jahr steigen – knapp 138 Euro im Monat.

Engel & Völkers Liquid Home beteiligt sich dagegen nicht direkt an Kosten für Sanierungen. Allerdings werden Wertsteigerung der Immobilie, die etwa durch neue Bäder, den Austausch der Heizung oder Dach- und Fassadendämmung entstehen, vertraglich berücksichtigt, betont das Unternehmen. Seien bei Vertragsschluss bereits Sanierungsmaßnahmen geplant, würden diese im Gutachten und beim Ankaufswert eingerechnet – vorausgesetzt die Arbeiten werden innerhalb von zwölf Monaten nach Teilverkauf umgesetzt. Nach Umsetzung erhalte der Kunde eine zweite Auszahlung, die auf der Differenz zwischen dem alten und dem neuen Immobilienwert basiere. Damit steigt dann allerdings auch das monatliche Nutzungsentgelt, das laut Unternehmen aktuell 5,5 Prozent der Auszahlungssumme beträgt.

Lohnt sich eine Beteiligung an Sanierungen für den Kunden? Eigentümer müssen genau rechnen

Dass sich die Anbieter an Sanierungskosten beteiligen, klingt für Eigentümer erst einmal verlockend. Die Beispiele zeigen jedoch, wie genau Interessenten hinschauen und rechnen sollten. Steigen die monatlichen Kosten für den Kunden nach einer Sanierung stark an, lohnt es sich unter Umständen kaum, eine Rechnung beim Anbieter einzureichen. Von möglichen Wertsteigerungen profitiert der Miteigentümer aber dennoch: „Behalten Sie dabei auch im Hinterkopf: Sie erhalten oder steigern mit solchen Maßnahmen auch für Ihren Vertragspartner den Wert der Immobilie“, heißt es dazu von den Verbraucherzentralen. Wer große Summen in die Modernisierung oder energetische Sanierung stecke, gebe von höheren Erlösen beim Verkauf Anteile an die Unternehmen ab.

Wie groß das Verlustrisiko für Eigentümer bei einem Teilverkauf ist, hat der Immobilienberater Leutner-Consulting jüngst in einer Studie dargelegt. Das gelte insbesondere bei sinkenden Immobilienpreisen, gegen die sich die Anbieter mit Wertsicherungsklauseln absichern. Das Risiko von Verlusten trägt damit allein der Verkäufer. Umgekehrt müssten in dem von den Immobilienexperten herangezogenen Beispiel die Immobilienpreise um fast 10 Prozent steigen, damit die Eigentümer bei Verkauf – nach Abzug der Gebühren – den Ursprungswert ihres Eigentumsanteils ausgezahlt bekommen.

Immobilienanalyst Bernd Leutner rät, beim Teilverkauf daher besonders darauf zu achten, dass die Immobilie nicht zu hoch bewertet sei. Zwar fließe dann weniger Geld an die Verkäufer, allerdings seien auch das monatliche Nutzungsentgelt sowie der Erlösabschlag bei einem Gesamtverkauf niedriger.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass das Nutzungsentgelt bei Deutsche Teilverkauf durch die Sanierungsbeteiligung nicht steigt. Es handelte sich um eine veraltete Information des Unternehmens, die wir korrigiert haben.