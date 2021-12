Henning Lindhoff ( Redakteur ) 13.07.2021 Aktualisiert am 31.08.2021 - 13:37 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Alternative zum IPO Wie Spac-Sponsoren arbeiten und was Investoren beachten sollten

Die Finanzaufsicht Bafin rät zur Vorsicht, Marktstrategen schreiben von einem „irrationalen“ Boom und Vermögensverwalter raten: „Finger weg!“ Was ist dran an den Spac-Aktien? In dieser Artikel-Serie erfahren Sie Details zu ihrer Historie und Funktionsweise sowie zu den Hintergründen des Hypes. Und wir stellen die Frage: Wem nützt ein Spac?