Ein europäischer Staatsfonds mit Pensionsverpflichtungen nennt eine ungewöhnliche Zielmarke: von rund 20 Prozent ETF-Anteil heute auf womöglich 40 bis 50 Prozent, wie die neue Global Sovereign Asset Management Studie von Invesco festhält. Sicher, der Wert markiert ein Extrem. Die Richtung teilen aber viele der ETF-nutzenden Staatsfonds. Erstaunlich ist das, weil ausgerechnet diese Investoren den börsengehandelten Indexfonds am wenigsten brauchten. Wer Hunderte Milliarden verwaltet, eigene Teams beschäftigt und direkten Zugang zu Managern und Märkten besitzt, kaufte bislang Direktbestände und maßgeschneiderte Mandate. Der ETF galt als Werkzeug der Kleinanleger. Diese Grenze verwischt.

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Knapp 40 Prozent der staatlichen Investoren setzen ETFs inzwischen ein, so die Erhebung. Hinter dem Mittelwert verbergen sich große Unterschiede. Investment-Staatsfonds führen mit 58 Prozent, Liability-Staatsfonds folgen mit 53 Prozent, während Entwicklungsfonds mit 24 Prozent am zurückhaltendsten bleiben. Ihre Mandate verlangen strategische Direktbeteiligungen und aktive Eigentümerrollen statt börsennotierter Mäntel.

Lange sprach vieles gegen den Wrapper: Größe, Governance-Anforderungen und Liquiditätsbedarf ließen Direktanlagen und Spezialmandate sinnvoller erscheinen. Genau diese Logik kippt. Unter den Staatsfonds, die ETFs bereits nutzen, wollen rund 60 Prozent ihren Einsatz in den nächsten drei Jahren ausweiten, nur eine kleine Minderheit will ihn zurückfahren. Der Markt insgesamt wächst kräftig mit: Ende 2025 steckten weltweit rund 19,5 Billionen Dollar in ETFs, ein Plus von etwa 15 Prozent pro Jahr über zwei Jahrzehnte.

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Der ETF als Werkzeug, nicht als Fundament

Wie Staatsfonds den Mantel einsetzen, unterscheidet sich grundlegend von den Zentralbanken. Für Notenbanken ist der ETF oft der Eintritt in eine neue Anlageklasse; 67 Prozent nutzen ihn für strategische Langfristpositionen. Staatsfonds dagegen legen ihn um ein bereits komplexes Portfolio herum. Unter den ETF-Nutzern dieser Gruppe steuern 64 Prozent damit ihre taktische Allokation, 52 Prozent ihr Liquiditätsmanagement. „Wir nutzen ETFs, um Themen gezielt abzubilden und Managementgebühren zu sparen, aber vor allem taktisch“, sagt ein nordamerikanischer Liability-Fonds in der Studie.

Ein Investment-Staatsfonds aus dem asiatisch-pazifischen Raum formuliert es funktional: „ETFs sind vor allem praktische Werkzeuge. Sie helfen bei Liquidität, kurzfristiger Positionierung und beim Umschichten des Portfolios.“ Josette Rizk, bei Invesco für Nahost und Afrika zuständig, fasst die Arbeitsteilung zusammen: Zentralbanken suchten den effizienten Zugang zu neuen Anlageklassen, Staatsfonds die taktische Flexibilität und gezielte Engagements.

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Die thematische Wette

Ein Feld sticht heraus, auf dem Staatsfonds den Zentralbanken deutlich vorauslaufen: thematische ETFs. 30 Prozent der ETF-nutzenden Staatsfonds halten sie, bei den Zentralbanken sind es 5 Prozent. Der Reiz liegt im Tempo. Wer auf Energiewende, digitale Infrastruktur oder Technologie setzen will, muss dafür keine internen Kapazitäten aufbauen und keinen Spezialisten mandatieren. „Thematische ETFs erlauben den Zugang zu bestimmten Ideen, ohne Position für Position Aktien aufzubauen“, so ein asiatisch-pazifischer Investment-Staatsfonds.

Der Mantel dient dabei oft als Sonde: Institutionen beteiligen sich in überschaubarem Umfang an einem strukturellen Thema und lernen es kennen, bevor sie über ein größeres eigenes Programm entscheiden. Damit trifft der Wrapper genau die Bewegung, die staatliche Portfolios derzeit umbaut. Wo Kapital in KI, Rechenzentren und Energieinfrastruktur rotiert, liefert der thematische ETF den schnellen, reversiblen ersten Zugriff.

Das Fundament bleibt gleichwohl klassisch. Unter den ETF-nutzenden Staatsfonds dominieren passive Aktien-ETFs mit 82 Prozent und passive Anleihen-ETFs mit 67 Prozent. „Passive ETFs sind effizient und leicht zu skalieren, gerade beim Liquiditätsmanagement oder bei schnellen Anpassungen“, sagt ein Investmentfonds aus der Region Asien-Pazifik.



Aufschlussreich ist, worauf diese Anleger bei der Auswahl achten. Für Zentralbanken zählt Benutzerfreundlichkeit am meisten, genannt von 82 Prozent der Nutzer. Staatsfonds gewichten Transparenz der Bestände und Handelsliquidität am höchsten. Der Unterschied passt zu den Rollen: Zentralbanken suchen den bequemen Einstieg in neue Anlageklassen, Staatsfonds ein präzises Steuerungsinstrument – sie wollen die Bestände jederzeit einsehen und den Fonds schnell handeln können.

Rohstoff-ETFs spielen für Staatsfonds nur eine Nebenrolle; 12 Prozent nutzen sie, meist als Inflationsschutz oder Realwert-Beimischung, wenn direkte Wege zu umständlich wären.

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Vom Taktik-Tool zum Kern

Die tiefere Verschiebung beginnt dort, wo der ETF seine Rolle als bloßes Umsetzungsinstrument verlässt. 39 Prozent der ETF-nutzenden Staatsfonds setzen den Mantel für strategische Langfristpositionen ein. „ETFs waren für uns immer ein strategischer Baustein, und ihr Einsatzbereich weitet sich nun auf alternative Anlageklassen aus“, sagt ein europäischer Investment-Staatsfonds.



Der eingangs zitierte Pensionsfonds mit seinem Ziel von 40 bis 50 Prozent verfolgt dasselbe: Er macht ETFs zu tragenden Bausteinen, getrieben von Kostenvorteilen und der Breite der verfügbaren Engagements. Eine wachsende Minderheit baut damit strategische Positionen, die früher über Spezialmandate oder Direktbestände gelaufen wären.

Wo die Grenzen liegen

Die Bewegung hat jedoch klare Ränder. Aktiv gemanagte ETFs stecken in den Anfängen: 7 Prozent der Staatsfonds investieren, weitere 26 Prozent prüfen es. Der Reiz besteht im Zugang zu Spezialstrategien im liquiden Format. „Aktive ETFs können bessere Risikokontrolle bieten als reines Passiv, bei geringeren Kosten und einfacherer Umsetzung“, sagt ein weiterer Investment-Staatsfonds aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

“ Ein aktiver ETF bringt uns an diesem Punkt keinen Vorteil. Manager eines europäischen Liability-Fonds

Dem steht ein struktureller Vorteil dieser Anleger im Weg. Sie bekommen aktives Management ohnehin günstig. „Wir kaufen aktives Management für 10 bis 15 Basispunkte. Ein aktiver ETF bringt uns an diesem Punkt keinen Vorteil“, sagt ein europäischer Liability-Fonds.

Auch bei ESG-Produkten bremst die Kontrolle: Passive Nachhaltigkeits-Mäntel enthalten Unternehmen, die manche Fonds nach eigenen Kriterien nicht halten würden, und Indexkonstruktion wie Berichtsstandards genügen ihren Ansprüchen oft nicht.

Bei alternativen ETFs schließlich bleibt die Grundsatzfrage offen, ob ein börsennotierter Mantel überhaupt liefern kann, was Alternatives attraktiv macht: Illiquiditätsprämie, geringe Korrelation, ein eigenständiges Renditeprofil.

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ETFs gewinnen bei den Staatsfonds überall dort, wo eine Anlage liquide, standardisiert und schnell handelbar ist. Sie stoßen an ihre Grenzen genau da, wo der eigentliche Vorteil eines Staatsfonds liegt: beim billigen Zugang zu aktivem Management, bei maßgeschneiderten Nachhaltigkeitskriterien, bei der Prämie für langes, illiquides Kapital. So verschiebt sich nicht das gesamte Portfolio in den Mantel, sondern seine liquide, austauschbare Schicht.

Der ETF ersetzt das Instrumentarium der Staatsfonds nicht. Er übernimmt dessen Standardteil und macht die Kapazität frei für jene Anlagen, in denen die höheren Prämien stecken. Rizk beschreibt die Richtung nüchtern: weg vom reinen Umsetzungsinstrument, hin zum festen Portfoliobestandteil. Der eingangs genannte Sprung von 20 auf 50 Prozent ist heute die Ausnahme. In fünf Jahren dürfte er weniger spektakulär wirken.