So nutzen Staatsfonds ETFs (Analyse)
Ein europäischer Staatsfonds mit Pensionsverpflichtungen nennt eine ungewöhnliche Zielmarke: von rund 20 Prozent ETF-Anteil heute auf womöglich 40 bis 50 Prozent, wie die neue Global Sovereign Asset Management Studie von Invesco festhält. Sicher, der Wert markiert ein Extrem. Die Richtung teilen aber viele der ETF-nutzenden Staatsfonds.
Erstaunlich ist das, weil ausgerechnet diese Investoren den börsengehandelten Indexfonds am wenigsten brauchten. Wer Hunderte Milliarden verwaltet, eigene Teams beschäftigt und direkten Zugang zu Managern und Märkten besitzt, kaufte bislang Direktbestände und maßgeschneiderte Mandate. Der ETF galt als Werkzeug der Kleinanleger. Diese Grenze verwischt.