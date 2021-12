Wie teuer Kalt-Akquise werden kann

Auch ist ein restriktives Einschreiten der Bundesnetzagentur zu beobachten. So wurden allein im Dezember 2009 und im Januar 2010 in insgesamt neun Verfahren Bußgelder in einer Gesamthöhe von 500.000 Euro auferlegt. Die Bundesnetzagentur sieht in den Bußgeldern auch eine generalpräventive Wirkung, welche im Rahmen der Festsetzung berücksichtigt wird. Gleichfalls mit einer Geldbuße belegt werden kann die Unterdrückung der Rufnummernanzeige oder deren fehlerhafte Anzeige. Hier beläuft sich die möglich Geldbuße auf 10.000 Euro. Hinzu kommen jeweils auch noch die Kosten des Verfahrens, sodass sich schnell eine sehr hohe Geldbuße summieren kann.Insofern sollten Sie bei der Umsetzung Ihres Direktmarketing-Konzepts unbedingt die rechtlichen Rahmenbindungen beachten und diese bereits bei der Planung einbeziehen.