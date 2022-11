Semi-liquide Privatkredite Wie Vermögende sich jetzt Liquidität und Rendite sichern

Patrick Beuret

In Zeiten steigender Inflation und geopolitischer Unsicherheit suchen viele vermögende Privatpersonen mit investierbarem Kapital von mindestens 1 Million US-Dollar (HNWI) nach Anlagemöglichkeiten, um das Abwärtsrisiko im Portfolio zu verringern und sich gegen steigende Leitzinsen abzusichern. Unserer Ansicht nach können qualitativ hochwertige, sektorübergreifende private Kreditstrategien die richtige Wahl sein. Sie haben das Potenzial, regelmäßige Liquidität, beständige Ertragsausschüttungen und ein attraktives Renditeprofil zu bieten.

Semi-liquide Fonds können für HNWI besonders attraktiv sein. Diese Vehikel investieren in der Regel vorrangig in private Vermögenswerte und sind so strukturiert, dass sie regelmäßige – oft vierteljährliche – Rückzahlungen bieten. Sie bieten den Anlegern eine höhere Liquidität als viele geschlossene Privatmarktfonds, weisen jedoch in der Regel höhere Ausschüttungsrenditen und ein höheres Renditepotenzial als traditionelle Investmentfonds auf. Durch den Verzicht auf ein gewisses Maß an Liquidität erhalten HNWIs Zugang zu Anlagen, die relativ hohe Eintrittsbarrieren aufweisen und attraktive Renditen und Aufwärtspotenzial bieten können.

Ein weiterer Vorteil ist, dass semi-liquide Fonds in Zeiten von Marktstress in der Regel eine geringere Volatilität aufweisen als am breiten Markt gehandelte Anlagen. Es besteht eine nur geringe Korrelation mit Anlagen an den öffentlichen Märkten, was zusätzliche Diversifizierungsvorteile erschließt.

Attraktive Renditen und Absicherung gegen steigende Zinsen

Unserer Ansicht nach können private Kredite dazu beitragen, die Rendite- und Ertragserwartungen zu steigern, ohne dass die Kreditqualität darunter leidet.

Neben dem Potenzial für einen attraktiven Renditeanstieg im Vergleich zu öffentlichen Anleihen ähnlicher Qualität können Privatkredite im derzeitigen Umfeld steigender Zinsen widerstandsfähiger sein. Dies liegt daran, dass es sich bei privaten Krediten häufig um variabel verzinsliche Instrumente handelt, deren Zinszahlungen bei einem Anstieg der Leitzinsen in regelmäßigen Abständen neu festgelegt werden. Kurze Laufzeiten, wie sie für Privatkredite typisch sind, können es den Anlegern ermöglichen, ihr Kapital zu Bedingungen zu reinvestieren, die den aktuellen Marktbedingungen entsprechen. Diese Eigenschaften können HNWIs dabei helfen, die Auswirkungen einer möglicherweise anhaltend hohen Inflation und weiterer Zinserhöhungen abzumildern, und bieten gleichzeitig eine effiziente Möglichkeit, eine attraktive und konstante Ausschüttungsrendite zu erzielen.

Warum wir langfristig einen Sektoren-Mix gegenüber Einzelsektoren bevorzugen

Zahlreiche private Kreditanlagen können attraktive Erträge mit robusten Risikoprofilen bieten, vor allem in Bereichen, in denen traditionelle Bankkredite Einschränkungen unterliegen und viele alternative Kreditgeber mit einem begrenzten Marktzutritt zu kämpfen haben. Beispiele hierfür sind private Unternehmenskredite, Hypothekenkredite für Wohnimmobilien, gewerbliche Immobilienkredite und andere Formen von Asset-Backed-Lending.

Die Vielfalt privater, Einkommen generierender Kreditanlagen bietet Raum für eine sinnvolle wirtschaftliche Diversifizierung im Rahmen einer sektorübergreifenden Kreditstrategie. Die verschiedenen Sektoren reagieren in der Regel unterschiedlich auf Einkommensentwicklung der privaten Verbraucher, Gewinnmargen, Leasingraten und Sicherheiten. So können beispielsweise steigende Löhne die Schuldendienstleistungen der Verbraucher verbessern, während sie die Gewinnspannen von Unternehmen schmälern. Die Inflation kann den Immobilienwert stützen, während hingegen steigende Hypothekenkosten die Nachfrage dämpfen und die Erschwinglichkeit verringern.

Angesichts der beträchtlichen Kapitalaufnahme bei Privatkrediten in den vergangenen Jahren – insbesondere im Bereich der Unternehmenskredite für den Mittelstand, wo es nur niedrige Eintrittsbarrieren gibt – ist es unserer Meinung nach wichtiger denn je, auf Anlagedisziplin zu achten. Die Aufnahme von zu viel Kapital oder ein zu eng gefasstes Mandat kann zu Schwierigkeiten führen. Breit angelegte, flexible Multisektor-Kreditstrategien können helfen, die Anlagedisziplin zu wahren, indem sich auf weniger überlaufene und widerstandsfähigere Sektoren ausweichen lässt. Ein wirklich widerstandsfähiger Ansatz erfordert Selektivität.

Drei Merkmale, auf die man bei semi-liquiden privaten Kreditstrategien achten sollte

Bei der Auswahl einer semi-liquiden Strategie achten wir auf die folgenden drei Merkmale:

1. Mehrere Quellen für Rendite und Ertrag

Das Angebot an semi-liquiden Strategien ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen, doch die meisten konzentrieren sich nach wie vor auf einen einzigen Sektor – die Unternehmensfinanzierung. Im Bereich der Privatkredite sind die Möglichkeiten viel breiter gefächert, als es die vielen Direktkreditstrategien für den mittleren Markt vermuten lassen. Eine Strategie, die flexibel in das breite Spektrum von Privatkrediten investieren kann, ermöglicht es einem Vermögensverwalter, nur in die seiner Meinung nach besten Gelegenheiten zu investieren und gleichzeitig die Portfoliodiversifizierung zu verbessern.

2. Gut strukturierte Liquidität

Da diese Strategien in private und in der Regel weniger liquide Vermögenswerte investieren, muss sichergestellt werden, dass die angebotene Liquidität zuverlässig ist und sich auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte konzentriert. In der Regel erreichen die Manager eine häufigere Liquidität, indem sie einen Teil der Vermögenswerte liquideren gehandelten Wertpapieren zuweisen. Die Anleger sollten sich jedoch fragen: Reicht diese Allokation aus, um den Anlegern Liquidität zu bieten, wenn sie sie am meisten benötigen? Bieten die Wertpapiere eine attraktive Rendite, ohne zusätzliche Volatilität zu verursachen? Wir sind der Meinung, dass eine gut durchdachte Liquiditätsstruktur ebenso wichtig ist wie die Beschaffung attraktiver privater Anlagen.

3. Nachhaltige Ausschüttungsrenditen

Hohe Ausschüttungsrenditen, die über den Gesamtrenditezielen oder den Renditen bis zur Fälligkeit liegen oder diesen ähnlich sind, können ein Warnsignal sein. Zusammen mit den Gebühren könnten schon ein oder zwei Ausfälle in einem Portfolio dazu führen, dass der Nettoinventarwert (NIW) der Anleger sinkt. Konservativere Ausschüttungsrenditen können mögliche Stressphasen überstehen und den Anlegern langfristig stabilere und höhere Gewinne verschaffen.

Das globale makroökonomische Umfeld ist nach wie vor alles andere als normal, und die Anleger werden auch in den nächsten Jahren vor einem volatilen und schwierigen Weg stehen. In einem Umfeld mit höheren Zinsen, ungleichmäßig verteiltem Wachstum und unsicherer Inflationsentwicklung werden die traditionellen Kapitalmarktrenditen wahrscheinlich niedriger und volatiler werden.

Unserer Einschätzung nach kann ein flexibler, sektorübergreifender Ansatz für semi-liquide Privatkredite, der auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt ist und beständige Erträge anstrebt, eine wichtige Rolle in den Portfolios vieler Anleger spielen.

