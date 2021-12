Podcast zu Innovationszyklen Wie Versicherer Mitarbeiter beim digitalen Wandel einbinden

Wie soll der digitale Wandel in der Versicherungsbranche klappen, wenn niemand mitmacht? Hierzu erläutert Unternehmensberater Jonas Piela in seinem Podcast, welche Mitarbeiter gerne die Vorreiterrolle einnehmen. An ihnen könnten sich diejenigen orientieren, die sich mit Veränderungen schwer tun.