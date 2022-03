Umfrage Frauen investieren 29 Prozent weniger als Männer

Europäische Frauen stecken durchschnittlich 857 Euro ihres monatlichen Einkommens in Geldanlagen, wobei die Mehrheit zwischen 100 und 499 Euro pro Monat anlegt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Direktbank N26 hervor.

Europäische Frauen investieren demnach im Durchschnitt 29 Prozent ihres monatlichen Einkommens weniger als europäische Männer (durchschnittliches Investment: 1.184 Euro pro Monat).

70 Prozent der weiblichen Anleger geben in der N26-Umfrage an, dass sie ihre Investitionen im nächsten Jahr erhöhen wollen. Dies gilt insbesondere für italienische und deutsche Frauen. Diese haben vor, ihre Anlagen in diesem Jahr auf durchschnittlich 1.735 beziehungsweise 1.438 Euro zu erhöhen.

Die Umfrage von N26 zeigt, dass Anlegerinnen Bankprodukte bevorzugen, gefolgt von Versicherungsprodukten und Kryptowährungen.

>>>Vergrößern

Quelle: N26

Frauen scheinen, was ihre Hauptmotivationen für Geldanlagen betrifft, langfristige Stabilität gegenüber riskanten Investitionen zu bevorzugen. Für 43 Prozent sind finanzielle Sicherheit und langfristiges Vermögen besonders wichtig.