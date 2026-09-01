Die aktuelle FvS-Untersuchung zeigt, wie groß die Rentenlücke eines Durchschnittsverdieners ist und inwieweit das neue Altersvorsorgedepot sie je nach Einstiegsalter schließt.

Ein Durchschnittsverdiener fängt mit 20, 40 oder 60 Jahren an, mit den Altersvorsorgedepot für den Ruhestand zu sparen. Wie hoch seine Rentenlücke wäre und inwieweit sie je nach Einstiegsalter geschlossen werden kann, zeigen Fallbeispiele des Flossbach von Storch Research Institute.

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Die gesetzliche Rente allein reicht nicht mehr aus, um den Lebensstandard im Alter zu sichern: Das Rentenniveau ist von knapp 60 Prozent in den 1980er-Jahren auf aktuell 48 Prozent gesunken, so die Deutsche Rentenversicherung.

Sven Ebert, Analyst beim Flossbach von Storch (FvS) Research Institute, hat in seiner aktuellen Untersuchung ausgerechnet, wie viel Geld ein Durchschnittsverdiener bis zum Renteneintritt angespart haben müsste, um die Rentenlücke zu schließen. Sein Ergebnis: 250.000 Euro.

Die Riester-Rente, die diese Lücke schließen sollte, gilt inzwischen als gescheitert. Als Grund nennt Ebert vor allem die vorgeschriebene Beitragsgarantie. Diese zwang Sparer in sichere, aber renditearme Anlageformen, was sich besonders in der Niedrigzinsphase der 2010er-Jahre rächte. Hinzu kamen hohe Verwaltungskosten für die Zulagenverwaltung sowie die Pflicht, mindestens 70 Prozent des Kapitals zu verrenten. Das Ergebnis: Nur noch rund 10 Millionen aktive Verträge, wie das Bundesfinanzministerium (BMF) für 2025 ausweist – deutlich weniger als angestrebt.

Altersvorsorgedepot versus Riester: Die wichtigsten Unterschiede

Zum 1. Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot (AVD) die Riester-Rente im Neugeschäft ab. Bestehende Riester-Verträge genießen Bestandsschutz und laufen unter den bisherigen Regeln weiter.

Die zentralen Neuerungen gegenüber Riester:

Beitragsgarantie nur noch optional. Im Standardprodukt hängt die Wertentwicklung direkt von der Fondsrendite ab. Garantieprodukte mit 80- oder 100-prozentiger Beitragssicherung bleiben wählbar, schränken aber die mögliche Aktienquote deutlich ein.

Im Standardprodukt hängt die Wertentwicklung direkt von der Fondsrendite ab. Garantieprodukte mit 80- oder 100-prozentiger Beitragssicherung bleiben wählbar, schränken aber die mögliche Aktienquote deutlich ein. Kostendeckel für das Standarddepot. Die Effektivkosten dürfen 1 Prozent nicht übersteigen; das Standarddepot muss online abschließbar sein.

Die Effektivkosten dürfen 1 Prozent nicht übersteigen; das Standarddepot muss online abschließbar sein. Mehr Auszahlungsflexibilität. Zu Rentenbeginn können bis zu 30 Prozent des Ersparten als Einmalbetrag entnommen werden. Der Rest fließt entweder in eine lebenslange Rente oder – neu gegenüber Riester – in einen Auszahlplan mit monatlichen Tranchen mindestens bis zum 85. Lebensjahr.

Zu Rentenbeginn können bis zu 30 Prozent des Ersparten als Einmalbetrag entnommen werden. Der Rest fließt entweder in eine lebenslange Rente oder – neu gegenüber Riester – in einen Auszahlplan mit monatlichen Tranchen mindestens bis zum 85. Lebensjahr. Höhere Förderung, einkommensunabhängig. Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag gibt es 50 Cent Zulage pro Euro, auf die nächsten 1.440 Euro noch 25 Cent. 1.800 Euro Einzahlung werden so zu einem Guthaben von 2.340 Euro. Hinzu kommen Kinderzulagen sowie ein einmaliger Bonus von 200 Euro für unter 25-Jährige.

Fallbeispiele: Was das AVD für unterschiedliche Sparer bringt

Auf Basis von 1.001 simulierten Kapitalmarktpfaden (8 Prozent erwartete Aktienrendite, 3 Prozent Anleiherendite p. a., 1 Prozent Kosten, 2 Prozent Inflation) rechnet die FvS-Studie drei Musterbiografien durch – jeweils bei einer jährlichen Einzahlung von 2.340 Euro (1.800 Euro Eigenbeitrag plus 540 Euro Grundzulage).

20-jähriger Berufseinsteiger (50 Jahre Ansparphase, 70 Prozent Aktienquote):

Bei einer eingezahlten Summe von 117.000 Euro liegt das Endkapital im Median bei rund 550.000 Euro, real – also nach Abzug von 2 Prozent Inflation – entspricht das rund 200.000 Euro heutiger Kaufkraft. Selbst im ungünstigen 5-Prozent-Perzentil-Szenario stehen noch knapp 270.000 Euro zur Verfügung. Die eingangs skizzierte Rentenlücke von 250.000 Euro ist damit fast geschlossen. Besonders deutlich zeigt sich der Zinseszinseffekt: Wer nur 25 Jahre lang einzahlt und mit 45 aufhört, kommt im Median auf über 400.000 Euro. Wer erst mit 45 zu sparen beginnt und ebenfalls 25 Jahre einzahlt, erreicht bei gleicher Einzahlsumme nur gut 120.000 Euro – nicht einmal ein Drittel.

40-jähriger Arbeitnehmer (30 Jahre Ansparphase)

Bei einer Einzahlsumme von 70.200 Euro liegt der Median bei 167.000 Euro (70 Prozent Aktienquote, durchgehend). In der Analyse wird zudem das im Standarddepot vorgeschriebene Life-Cycling, also die schrittweise Reduktion der Aktienquote vor Rentenbeginn untersucht: Eine moderate Absenkung von 80 auf 70 Prozent Aktien fünf Jahre vor Rentenbeginn ergibt im Median 179.000 Euro, eine starke Absenkung auf 30 Prozent nur 163.000 Euro. Der Vorteil der vorsichtigeren Variante liegt in der höheren Planungssicherheit: Die Verlustwahrscheinlichkeit in den letzten fünf Jahren vor Rentenbeginn sinkt von rund 6 Prozent (80 Prozent Aktien durchgehend) auf etwa 2 Prozent (Absenkung auf 30 Prozent).

60-jähriger Sparer (10 Jahre Ansparphase)

Bei einer Einzahlsumme von 23.400 Euro entfaltet der Zinseszinseffekt kaum Wirkung: Der Median liegt bei nur rund 31.000 Euro (70 Prozent Aktienquote). Dennoch bleibt das Produkt laut Studie attraktiv, weil die rund 30-prozentige Förderquote dafür sorgt, dass die selbst eingezahlten 18.000 Euro in allen simulierten Szenarien erhalten bleiben – auch bei schwacher Marktentwicklung.

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Fazit

Die FvS-Studie macht deutlich: Der Zeitpunkt des Einstiegs ist der wichtigste Hebel im Altersvorsorgedepot – wichtiger als die exakte Aktienquote. Wer früh beginnt, profitiert überproportional vom Zinseszinseffekt; wer erst kurz vor der Rente startet, kann von der Förderung profitieren, aber kaum noch von Kapitalmarktrenditen.

Für die Auszahlphase warnt die Studie zudem vor einer zu starken Reduktion der Aktienquote, wie sie das gesetzliche Standarddepot vorsieht: Da die Entnahmephase oft 20 Jahre oder länger dauert, koste ein zu früher Umstieg in defensive Fonds über die gesamte Laufzeit spürbar Rendite.