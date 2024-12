in Währungen

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Was kommt 2025 nach den diesjährigen Rekorden an den Aktienbörsen auf Anleger zu? Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver gibt seine Einschätzung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

In diesem Jahr haben Aktien ein wahres Feuerwerk hingelegt. Es bewahrheitete sich erneut die alte Börsenweisheit, wonach der Markt immer Recht hat, nicht die Untergangspropheten. Anders ausgedrückt: Neben den vorhandenen Risiken sollten ebenso die Chancen Beachtung finden.

Zahlreiche Krisen ungelöst

Und was ist mit 2025? An Krisen mangelt es nicht. Könnte also das kommende Börsenjahr zum direkten Gegenteil von 2024 werden oder behalten erneut die Chancen die Oberhand? Robert Halver ordnet ein.