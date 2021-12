Wie viel verdienen die Vertriebschefs?

OVB-Finanzvorstand Oskar Heitz erhielt 353.000 Euro (fester Bezug in Höhe von 272.000 Euro plus variabler Bestandteil 81.000 Euro), es folgen der neue Vorstandschef Wilfried Kempchen ( seit Juli 2009 im Vorstand , Vorstandschef seit Mitte Oktober) mit Bezügen in Höhe von 312.000 Euro. Der im Juli 2009 entlassene Vorstandschef Michael Frahnert erhielt 290.000 Euro fixe und keine variablen Bezüge.Im Jahr 2008 verdiente Frahnert als Vorstandschef noch 818.000 Euro (562.000 Euro fix plus 256.000 Euro variabel). Die variablen Bezüge bestimmen sich laut OVB nach „individuellen Zielvorgaben für das Geschäftsjahr“.Die nicht börsennotierte Deutsche Vermögensberatung AG , deren Berater als Ausschließlichkeitsvertreter der AMB-Generali-Gruppe fungieren, gibt ebenfalls einen Geschäftsbericht heraus. Unter „Sonstige Angaben“ werden hier Gesamtbezüge für Vorstand und Aufsichtsrat genannt.Die insgesamt 11 Mitglieder des Vorstandes erhielten für das Jahr 2009 zusammengefasst eine Vergütung in Höhe von 10,21 Millionen Euro.Man darf annehmen, dass sich diese Summe nicht gleichmäßig verteilt, sondern ein größerer Anteil dem Unternehmensgründer Reinfried Pohl und seinen beiden als Generalbevollmächtigte dienenden Söhnen Andreas und Reinfried jr. zusteht. Weitere 357.000 Euro gingen an die 10 Mitglieder des Aufsichtsrates.Die Swiss-Life-Tochter AWD schließlich gibt ihren Geschäftsbericht 2009 erst zur Hauptversammlung im Juni 2010 heraus, daher hier ein Blick auf die Vorstandsvergütung des Jahres 2008: 3,71 Millionen Euro wurden insgesamt aufgewendet, der damalige Vorstandschef Carsten Maschmeyer erhielt davon Gesamtbezüge in Höhe von 771.000 Euro.