ETFs kaufen zum Investmentstart Wie viele ETFs brauche ich eigentlich?

Wenn ich mit dem Investieren anfange, brauche ich doch bestimmt so zehn ETFs mindestens? Nein, brauchst du nicht. Drei ETFs können schon ausreichen. Wichtiger als die Anzahl der Indexfonds ist eh die gesamte Diversifikation deines Depots. Wie das funktioniert, erklären wir dir Schritt für Schritt.

Frau sagt in Sprechblase „What on earth am I going to do?“ - übersetzt: „Was in aller Welt soll ich nur tun?“: Viele Anleger:innen überschätzen meist zu Beginn, wie viele ETFs sie im Depot halten sollten. 3 ETFs reichen für den Start aus.

Zu Beginn des Investierens herrscht unter vielen Einsteiger:innen öfters der Irrglaube, dass man unbedingt in zehn bis 15 ETFs investieren muss, um eine gute Diversifikation zu erlangen.

Kannst du machen, ist aber nicht nötig.



Und es gibt auch sowieso nicht DIE eine ideale Zahl an ETF-Investments für jedes Depot.

Woran das liegt?

Jede Person, die am Kapitalmarkt in ETFs oder andere Finanzprodukte investiert:

hat unterschiedlich lang Zeit, auf die Erträge zu warten, also einen anderen Anlagehorizont

andere Anlageziele wie die eigene Altersvorsorge aufzubessern, einen Urlaub oder eine Weiterbildung zu finanzieren

wie die eigene Altersvorsorge aufzubessern, einen Urlaub oder eine Weiterbildung zu finanzieren und vor allem eine unterschiedliche Risikotoleranz.

Daher solltest du dir über diese drei Punkte vor dem Start deiner ETF-Auswahl erst einmal klar werden.

Für den Start rät Finanzexpertin Anke Pauli: „Dadurch, dass viele Indizes bereits eine Vielzahl von Ländern, Regionen und Branchen abdecken, reichen in der Regel zwei bis drei ETFs aus."

So ähnlich formuliert es auch der von Mira Murati programmierte Chatbot Chat GPT: „Ein guter Ausgangspunkt könnte darin bestehen, in drei bis fünf ETFs zu investieren, die verschiedene Anlageklassen abdecken und Ihren Anlagezielen entsprechen.“

Und weiter: „Wenn Sie mehr Erfahrung und Kenntnisse im Bereich ETFs haben, können Sie Ihre Portfoliozusammensetzung entsprechend anpassen.“

ETF-Depot: 70 Prozent Industrieländer und 30 Prozent Schwellenländer

Es ist letztlich weniger entscheidend, wie viele ETFs du für dein Depot auswählst.

Es ist viel wichtiger, dass du mit deiner ETF-Auswahl möglichst viele Firmen aus unterschiedlichen Ländern abdeckst, dein Portfolio also diversifizierst.

Eine Regel, die viele Expert:innen Anleger:innen raten, ist dein Depot zu 70 Prozent aus Industrieländern und 30 Prozent aus Schwellenländern zusammenzustellen.

In wie viele Firmen sollte ich denn dann investieren?

Am besten solltest du in möglichst viele Firmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern investieren.

Am einfachsten geht das, gerade am Anfang, wenn du breit gestreute Indizes auswählst, sogenannte Welt-ETFs. Diese investieren in Firmen auf der ganzen Welt.

Mit einem Investment in den bekannten MSCI-World-Aktienindex investierst du beispielsweise in knapp 1.500 Firmen. Diese Firmen decken 85 Prozent der Marktkapitalisierung aus 23 Industrienationen ab.

Der Vorteil davon: Du bekommst eine Auswahl an Aktien der größten Firmen weltweit. Die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung haben dabei den größten Anteil am Index.

ETFs auf den MSCI-World enthalten vor allem Firmen aus den USA

Aber Vorsicht: Im MSCI World dominieren amerikanische Tech-Unternehmen mit einem Anteil von aktuell knapp 70 Prozent.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Japan und Großbritannien mit nur noch 6 und 4 Prozent.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die zehn größten Firmen im MSCI World alle ihren Sitz in den USA haben.

Die drei größten sind Stand Ende Januar 2023 die US-Tech-Firmen Apple, Microsoft und Amazon mit einem Anteil von knapp 4,3 Prozent beziehungsweise 3,3 und 1,8 Prozent.

Wer es sonst noch in die Top 10 des MSCI-World-Indexes geschafft hat und wie hoch deren Anteil am Index war, erfährst du in der Tabelle.

MSCI World: Die Top-10-Firmen und ihr Anteil am Index in der Übersicht

Unternehmen Anteil am MSCI in % Branche Apple 4,34 Informationstechnologie Microsoft 3,29 Informationstechnologie Amazon 1,77 E-Commerce Alphabet A 1,11 Informationstechnologie Alphabet C 1,04 Informationstechnologie Nvidia 0,91 Informationstechnologie Exxon Mobile 0,91 Energie United Health 0,87 Pharma Tesla 0,86 Elektromobilität Johnson & Johnson 0,80 Pharma

Quelle: MSCI-Factsheet, 31.01.2023

Neben dem MSCI World gibt es auch noch den Index MSCI Emerging Markets. Dieser legt seinen Fokus auf Schwellenländer wie Indien und Brasilien.

Die Bezeichnung MSCI Emerging Markets ist auch etwas irreführend.

Chinesische Unternehmen sind beispielsweise der größte Bestandteil des MSCI Emerging Markets. Das Reich der Mitte mit seiner riesigen Wirtschaftskraft würden viele intuitiv wohl nicht als Schwellenland bezeichnen.

ETFs auf den MSCI ACWI beinhalten 2.900 Unternehmen

Breiter aufgestellt als der MSCI World und MSCI Emerging Markets, ist der Index MSCI ACWI, kurz für All Countries World Index.

Der MSCI ACWI Index ist quasi eine Mischung aus dem MSCI Emerging Markets und MSCI World. Er enthält knapp 2.900 Firmen aus 23 Industrienationen und 24 Schwellenländern.

Aber auch im MSCI ACWI dominieren amerikanische Firmen. 60 Prozent der Unternehmen des MSCI ACWI sitzen beispielsweise in den USA, 5,5 Prozent in Japan und 3,8 Prozent in England.

Eine Möglichkeit, die Anzahl deiner ETFs im Depot zu bestimmen, besteht auch darin, in verschiedene Anlageklassen zu investieren, also in Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, Rohstoff-ETFs oder Immobilien-ETFs.

In Anleihe-ETFs, auch Bond-ETFs genannt, können von konservativen Staatsanleihen bis hin zu Unternehmensanleihen, die stark im Wert schwanken können, alle Arten von Anleihen enthalten sein.

Als Idee für deine eigene Depotzusammenstellung kannst du dir auch einmal unsere Musterdepotvorschläge für ängstliche Anleger:innen, für Normalos und für Zocker anschauen. Sven Stoll, unser Fondsprofi aus der Redaktion, hat diese zusammengestellt.

ETF-Musterdepots als Inspiration

5 ETFs zur Auswahl: ein Musterdepot für Vorsichtige

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Bist du jemand, der allein schon vom Begriff Aktien graue Haare bekommt? Dann könnte Svens Musterdepot für vorsichtige Einsteiger:innen eine Inspiration für dich sein.

Vollständig auf Aktien zu verzichten, ist zwar auch für vorsichtige Anleger:innen oder ältere Personen nicht empfehlenswert. Aber Sven hat den Aktienanteil in diesem Musterdepot deutlich reduziert. Die Depotbausteine sind eher defensiv.

Neben Wandelanleihen sind beispielsweise auch Schuldtitel mit Inflationsschutz, defensive Aktien oder Dividendenaktien, deren Kurse in der Regel weniger stark schwanken, dabei.

3 ETFs zur Auswahl: Ein Musterdepot für Normalos

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Du würdest dich weder ein Zocker, noch sehr vorsichtig? Dann könnte dich das "Normalo"-Musterdepot inspirieren.

Als Basis für den Vermögensaufbau hat unser Redakteur Sven Stoll drei breit gestreute Indexfonds ausgewählt. Die Anleihen und Rohstoffe, die zusätzlich in dem Depot drin sind, sollen das Anlagerisiko senken.

Das sind die drei ausgewählten ETFs mit ihrer ISIN und ihrem prozentualen Anteil in Klammern:

5 ETFs zur Auswahl: Ein Musterdepot für Zocker:innen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Ein Depot mit niedrigem bis mittlerem Risiko ist dir zu langweilig? Dann könnte dich das dritte Musterdepot inspirieren.

Diese fünf ETFs hat unser Fondsprofi Sven ausgewählt, mit ISIN und Anteil in Klammern:

Aber Vorsicht: Dieses fortgeschrittene Depot für risikofreudigere Anleger erfordert etwas mehr Aufwand. Denn bei Branchen- und Themeninvestments musst du regelmäßig die Gewinne abschöpfen.

Detaillierte Informationen zu den Musterdepots und weitere Tipps zu ETFs findest du auch hier.