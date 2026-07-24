Eine Anlageklasse bezeichnet eine Gruppe von Vermögenswerten mit ähnlichen Eigenschaften, Risiken und Ertragsquellen – etwa Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle. Der Vorteil einer Mischung: Die einzelnen Anlageklassen reagieren unterschiedlich auf wirtschaftliche Entwicklungen, Zinsänderungen oder Krisen, wodurch sich Schwankungen im Gesamtdepot abfedern lassen. Neben Aktien-ETFs auf verschiedene Länder und Regionen lohnt sich für viele Anlegerinnen und Anleger daher ein Blick auf Anleihe- und Rohstoff-ETFs.

Anleihe-ETFs bieten in der Regel stabilere, aber niedrigere Erträge als Aktien-ETFs und wirken in Abschwungphasen oft ausgleichend. Anleihen sind fest verzinsliche Wertpapiere, die das Recht auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Betrags sowie die Zahlung eines festen Zinssatzes verbriefen. In einem Anleihe-ETF werden zahlreiche Staats- oder Unternehmensanleihen gebündelt.

Rohstoff-ETFs – etwa auf Öl, Metalle oder Agrarrohstoffe – können in Phasen von Lieferengpässen von den gestiegenen Preisen profitieren, während andere Unternehmen dadurch unter Druck stehen.

Gold-ETFs oder physisch hinterlegte Goldprodukte gelten traditionell als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten. Denn der Goldpreis korreliert meist wenig mit der Entwicklung an den Aktienmärkten. Zudem hat Gold als Edelmetall einen eigenen physischen Wert.

Eine reine Streuung über Aktien aus verschiedenen Ländern – etwa über den MSCI World oder den FTSE All-World – deckt also nur einen Teil der möglichen Diversifikation ab. Wer zusätzlich Anleihen, Rohstoffe oder Gold beimischt, streut das Risiko über verschiedene Ertragsquellen und Marktzyklen hinweg und macht das Depot insgesamt widerstandsfähiger.