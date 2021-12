Redaktion 30.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Wiederanlage-Profi im Interview „Ich führe dem Kunden die Motive vor Augen, die er beim Abschluss damals hatte“

Mehr als 80 Milliarden Euro fließen in Deutschland Jahr für Jahr aus ablaufenden Lebensversicherungen auf die Konten der Sparer zurück. In diesem Jahr sind es mehr denn je. Makler Olaf Malik erläutert seinen erfolgreichen Beratungsansatz für das Thema Wiederanlage und zeigt, wie er es schafft, dass das Kapital auf Geldmarkt-Konten & Co kein chancenloses Dasein fristet.