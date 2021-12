Nach Geschäftserfolg 2020 Wikifolio erweitert Vorstand

Die Anlage-Plattform Wikifolio erweitert ihren Vorstand. Seit Jahresbeginn neu in dem Gremium bei Wikifolio Financial Technologies sind Sandra Gabler und Wolfgang Seidl. Sie treten an die Seite von Andres Kern, Gründer und Chef (CEO) von Wikifolio.

Gabler soll innerhalb des Vorstands für Marketing und Kommunikation verantwortlich sein. Sie kam 2019 zu Wikifolio und bringt umfangreiche Erfahrung aus der Digitalbranche mit. Zuletzt war sie für den Partnervermittlungsportal-Betreiber Parship Elite Group tätig. In der Vergangenheit hat sie zudem das Online-Marketing bei Paysafecard geleitet.

Wolfgang Seidl soll für den Bereich Technologie verantwortlich zeichnen. Er ist seit 2016 Teil des Management-Teams von Wikofolio und beriet das Unternehmen bereits in der Gründungsphase. Seidl war zwischenzeitlich für die IT-Spezialisten Sans Souci und WS IT Solutions sowie für eine Digitalagentur des Nestlé-Konzerns tätig.

Mit dem Ausbau des Vorstands reagiere man auf die erfreulichen Geschäftsergebnisse, heißt es von Wikifolio. Vor allem das vergangene Jahr sei herausragend gelaufen. 2020 habe Wikifolio 50 Prozent Nutzer hinzugewinnen können. „Gerade im vergangenen Jahr ist das Interesse am Kapitalmarkt und die Bereitschaft privater Anleger, sich damit auseinanderzusetzen, deutlich gestiegen“, sagt Wikifolio-Gründer Kern. Diese Entwicklung wolle Wikifolio nutzen und auch selbst aktiv fördern.

Die Wikifolio-Macher bezeichnen ihr Angebot als „Social-Trading-Plattform“. Nutzer können sich zum Thema Investment austauschen und eigene Portfolio-Ideen einem breiten Publikum vorstellen. Investiert werden kann mithilfe von Zertifikaten. 8.500 solcher Muster-Portfolios, „Wikifolio“ genannt, listet die Plattform nach eigenen Angaben aktuell.