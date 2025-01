Ehemaliger Amazon-Manager geht zu Wikifolio

Wikifolio stockt sein Management auf. Die Österreicher haben dafür einen Spezialisten mit besonderem beruflichen Hintergrund ins Unternehmen geholt: Georg Hennerbichler. Der gebürtige Österreicher und studierte Software-Engineer war zuvor als Software-Entwickler im Management des US-Mega-Techs Amazon tätig. Zuletzt verantwortete er dort als leitender Software-Entwickler die technische Ausrichtung von Amazon Music.

Für seine neue Aufgabe ist Hennerbichler aus den USA nach Österreich zurückgekehrt. Bei Wikifolio soll er vier Tech-Teams leiten und die Plattform technisch weiterentwickeln.

„Wikifolio hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt: Wir bieten den Anlegern eine Fülle neuer attraktiver Investitionsmöglichkeiten, haben innovative Informationsangebote entwickelt und die Nutzerfreundlichkeit weiter verbessert", blickt Wikifolio-Gründer und -Chef Andreas Kern zurück.

„Wikifolio ist für mich eines der interessantesten Fintech-Unternehmen weltweit, das Anlegern eine Fülle attraktiver Investitions- und Informationsmöglichkeiten bietet", sagt Hennerbichler. Neben der technischen Strategie sehe er seine Hauptaufgabe in der Entwicklung und Weiterbildung der technischen Mitarbeiter. „

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ich freue mich darauf, wikifolio und das Team beim weiteren Wachstum zu unterstützen und meine Erfahrung aus meiner Zeit bei Amazon aktiv mit einzubringen,“ so Hennerbichler weiter. Auch mit dem Neuzugang Hennerbichler behält Wikifolio weiterhin seinen amtierenden CTO (Chief Technology Officer) Wolfgang Seidl.

Das macht Wikifolio

Wikifolio ist eine Online-Plattform, auf der private und professionelle Anleger ihre Handelsideen austauschen können („Social-Trading-Plattform“). Auf der Plattform lassen sich Muster-Portfolios anlegen. In diese kann via Zertifikat und über Partnerunternehmen auch investiert werden. Wer bei Wikifolio registriert ist, kann alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der dort aktiven Trader in Echtzeit verfolgen.